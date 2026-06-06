ЦИК Армении защитил Карапетяна

Центральная избирательная комиссия Армении отклонила заявление партии «Республика» о признании недействительной регистрации избирательного списка блока партий «Сильная Армения». Об этом сообщил председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян.

«Обращение Арама Саркисяна с требованием отменить регистрацию блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна отклонить, решение вступает в силу с момента публикации на заседании…» - говорится в заявлении ЦИК.

Обращение было отклонено единогласно — всеми семью членами комиссии. Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что представленные доводы и утверждения не содержат достаточных оснований и носят предположительный характер.