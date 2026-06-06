Лавров остается

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи об усталости и желании уйти в отставку министра иностранных дел Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Захарова отметила, что Лавров «работает на благо своей страны» так, что «даже враги обзавидовались».

«Сам Сергей Викторович несколько раз отвечал на такие провокационные вопросы. И даже были такие вбросы. Я вас умоляю, великий дипломат, руководитель. Работает по заданию своего руководителя на благо своей страны. Делает свое дело так, что даже враги обзавидовались», - сказала Захарова, призвав «не идти на поводу у недругов».