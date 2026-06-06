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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

США едва не потеряли свой дорогой авианосец

02:03 294

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, который весной участвовал в операциях США против Ирана в Красном море, получил гораздо более серьезные повреждения от пожара в марте, чем сообщало командование ВМС США. Об этом пишет издание CNN, которое получило эксклюзивное видео с борта корабля.

Отмечается, что ранее в ВМС США заявили, что возгорание удалось локализовать, двое моряков получили незначительные травмы, а сам авианосец оставался «полностью боеспособным». Но полученные журналистами кадры свидетельствуют о больших разрушениях во внутренних помещениях корабля.

Издание пишет, что на видео видны полностью уничтоженные спальные места моряков. От кроватей остались обгоревшие металлические конструкции, потолок получил значительные повреждения, вокруг лежали кучи пепла и свисали провода.

Один из членов экипажа, участвовавший в тушении пожара, рассказал CNN, что ситуация была критической.

По данным собеседников CNN, одной из главных причин масштабного распространения огня стала неисправность штатной системы пожаротушения. Из-за этого экипажу пришлось самостоятельно бороться с пламенем.

В публикации отмечается, что экипаж потратил около 30 часов на ликвидацию последствий пожара и предотвращение повторного возгорания. Из-за повреждений примерно 600 моряков лишились доступа к своим спальным местам.

Пожар повлиял на способность корабля выполнять боевые задачи. Только через два дня после инцидента авианосец смог возобновить полеты самолетов, впоследствии был вынужден зайти в порт в Греции для проведения временного ремонта.

CNN отмечает, что авианосец USS Gerald R. Ford, который был введен в состав флота в 2017 году и является новейшим и самым совершенным атомным авианосцем США, был ключевым элементом в войне против Ирана. По данным телеканала, корабль также находился под постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.

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