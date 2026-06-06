США едва не потеряли свой дорогой авианосец

Отмечается, что ранее в ВМС США заявили, что возгорание удалось локализовать, двое моряков получили незначительные травмы, а сам авианосец оставался «полностью боеспособным». Но полученные журналистами кадры свидетельствуют о больших разрушениях во внутренних помещениях корабля.

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, который весной участвовал в операциях США против Ирана в Красном море, получил гораздо более серьезные повреждения от пожара в марте, чем сообщало командование ВМС США. Об этом пишет издание CNN, которое получило эксклюзивное видео с борта корабля.

Издание пишет, что на видео видны полностью уничтоженные спальные места моряков. От кроватей остались обгоревшие металлические конструкции, потолок получил значительные повреждения, вокруг лежали кучи пепла и свисали провода.

Один из членов экипажа, участвовавший в тушении пожара, рассказал CNN, что ситуация была критической.

По данным собеседников CNN, одной из главных причин масштабного распространения огня стала неисправность штатной системы пожаротушения. Из-за этого экипажу пришлось самостоятельно бороться с пламенем.

В публикации отмечается, что экипаж потратил около 30 часов на ликвидацию последствий пожара и предотвращение повторного возгорания. Из-за повреждений примерно 600 моряков лишились доступа к своим спальным местам.

Пожар повлиял на способность корабля выполнять боевые задачи. Только через два дня после инцидента авианосец смог возобновить полеты самолетов, впоследствии был вынужден зайти в порт в Греции для проведения временного ремонта.

CNN отмечает, что авианосец USS Gerald R. Ford, который был введен в состав флота в 2017 году и является новейшим и самым совершенным атомным авианосцем США, был ключевым элементом в войне против Ирана. По данным телеканала, корабль также находился под постоянной угрозой ракетных ударов и атак беспилотников.