Железный периметр: Анкара на особом положении

До начала саммита НАТО в Анкаре, который госсекретарь США Марко Рубио назвал «самым важным в истории», осталось меньше месяца. Пристальное внимание, помимо повестки мероприятия, уделяется мерам безопасности как в Анкаре, так и штаб‑квартире НАТО в Брюсселе, столицах стран‑союзниц. В саммите, который пройдет под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека НАТО Марка Рютте, примут участие президент США Дональд Трамп, премьер‑министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и многие другие высокопоставленные лица. По этой причине уровень безопасности в Анкаре уже доведен до максимума.

Одним из ключевых подготовительных шагов является обеспечение безопасного прибытия лидеров в Анкару. Лидеры стран НАТО будут использовать не гражданский аэропорт Эсенбога, а военный аэродром в Этимесгуте. Источники отмечают, что аэродром расположен всего в 7 км от президентского комплекса (Куллие), где пройдет саммит, и что власти приняли такое решение, чтобы не мешать движению жителей, въезжающих и выезжающих из города через Эсенбога. Построенный в 1993 году и являющийся одним из важнейших центров военной авиации Турции, аэродром Этимесгут был закрыт на ремонт в конце прошлого года специально к саммиту НАТО. Министр транспорта Турции Абдулькадир Уралоглу сообщил, что военный аэродром в Этимесгуте полностью перестроен и превращен в современный аэропорт. По имеющимся данным, взлетно‑посадочные полосы адаптированы для приема крупных самолетов, включая Air Force One, используемый президентом США Дональдом Трампом. Открытие обновленного аэродрома ожидается 15 июня с участием президента Эрдогана. Оценки, проведенные в Анкаре, показывают, что аэродром Этимесгут будет использоваться для протокольных рейсов и после саммита.

Меры безопасности на саммите также активно обсуждаются в Анкаре и Брюсселе. Ожидается, что Военно‑воздушные силы Турции и системы ПВО НАТО будут находиться в состоянии повышенной готовности. Во время войны между США и Ираном на территории Турции был размещен американский комплекс Patriot. В конце июня он будет заменен другим аналогичным комплексом, который прибудет из Германии. В Анкаре меры безопасности координируются Министерством внутренних дел Турции и Главным управлением безопасности. Накануне губернатор Анкары объявил детали плана действий. Согласно решению, все госучреждения и организации в районах Алтындаг, Чанкая, Этимесгут, Гельбаши, Кечиорен, Мамак, Пурсаклар, Синджан и Енимахалле отправят в отпуск с 6 по 12 июля. В неделю саммита в Анкаре не будут проводиться экзамены, симпозиумы, церемонии выпускников, фестивали, концерты, развлекательные мероприятия и любые другие события.