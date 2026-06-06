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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Тегеран запустил беспилотники. А США ударили по объектам Ирана

03:35 279

ВС США нанесли удары по радиолокационным объектам Ирана в Горуке и на острове Кешм. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCON).

«ВС США нанесли удары по береговым иранским радиолокационным установкам в Горуке и на острове Кешм», - говорится в публикации командования в соцсети X.

Командование также подтвердило, что сбило четыре иранских беспилотника, запущенных в сторону Ормузского пролива. 

CNN со ссылкой на официального представителя властей США сообщало, что иранские военные запустили несколько дронов в сторону Ормузского пролива. По его словам, американские военные сбили как минимум четыре из них. Он уточнил, что целью атак могли быть коммерческие суда или действующие в регионе силы ВС США.

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