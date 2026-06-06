Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы...

В Тюмени горит Антипинский НПЗ, один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов России.
Проектная мощность предприятия превышает 9 миллионов тонн нефти в год, завод производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты для внутреннего рынка РФ.
June 6, 2026
Город Кронштадт закрыт на въезд и выезд, пишут телеграм-каналы.
*** 10:35
Ленинградская область России ночью подверглась самой массированной атаке украинских БПЛА в этом году, пишут российские телеграм-каналы. Заявляется, что сбито более 140 дронов.
Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. Власти Петербурга рекомендовали горожанам оставаться дома и не выходить на улицу. Их также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.
June 6, 2026
Также сообщается о пожаре на НПЗ в Тюмени.
June 6, 2026
*** 10:10
Полтавская нефтебаза в Усть-Лабинске в Краснодарском крае России загорелась после атаки дронов, сообщают телеграм-каналы.
June 6, 2026