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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы...

обновлено 11:24; видео
11:24 2132

В Тюмени горит Антипинский НПЗ, один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов России.

Проектная мощность предприятия превышает 9 миллионов тонн нефти в год, завод производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты для внутреннего рынка РФ. 

Город Кронштадт закрыт на въезд и выезд, пишут телеграм-каналы.

*** 10:35 

Ленинградская область России ночью подверглась самой массированной атаке украинских БПЛА в этом году, пишут российские телеграм-каналы. Заявляется, что сбито более 140 дронов.

Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. Власти Петербурга рекомендовали горожанам оставаться дома и не выходить на улицу. Их также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.

Также сообщается о пожаре на НПЗ в Тюмени. 

*** 10:10 

Полтавская нефтебаза в Усть-Лабинске в Краснодарском крае России загорелась после атаки дронов, сообщают телеграм-каналы.

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