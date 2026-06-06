Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы...

Проектная мощность предприятия превышает 9 миллионов тонн нефти в год, завод производит бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты для внутреннего рынка РФ.

В Тюмени горит Антипинский НПЗ, один из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов России.

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Ленинградская область России ночью подверглась самой массированной атаке украинских БПЛА в этом году, пишут российские телеграм-каналы. Заявляется, что сбито более 140 дронов.

Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах области. Власти Петербурга рекомендовали горожанам оставаться дома и не выходить на улицу. Их также предупредили о возможных перебоях мобильного интернета.