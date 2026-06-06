Россия пускается во все тяжкие

Недопуск оппозиции к выборам в Армении «поставит под сомнение их легитимность», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва «обеспокоена сообщениями о возможном отстранении от участия в парламентских выборах в Армении крупнейших оппозиционных сил».

По ее словам, вместо предвыборной борьбы по законам и правилам в стране якобы ведется борьба с демократическими процедурами.

Захарова назвала возможное снятие с выборов движения «Сильная Армения» и партии «Процветающая Армения» «преступлением против демократии».