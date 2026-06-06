Россия пускается во все тяжкие

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обновлено 11:04
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Недопуск оппозиции к выборам в Армении «поставит под сомнение их легитимность», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва «обеспокоена сообщениями о возможном отстранении от участия в парламентских выборах в Армении крупнейших оппозиционных сил».

По ее словам, вместо предвыборной борьбы по законам и правилам в стране якобы ведется борьба с демократическими процедурами.

Захарова назвала возможное снятие с выборов движения «Сильная Армения» и партии «Процветающая Армения» «преступлением против демократии».

*** 10:41 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян «пытается снять всех конкурентов с выборов», поэтому голосование «нельзя считать легитимным». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В этом случае сами выборы, очевидно, нельзя считать легитимными. Такого не прощают даже в Вашингтоне и Брюсселе», – написал Медведев в соцсети X на английском языке.

Парламентские выборы в Армении назначены на завтра, 7 июня. В них участвуют 19 политических сил, в том числе правящая партия «Гражданский договор».

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