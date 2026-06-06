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Ответный удар американцев

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Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по иранским радиолокационным станциям береговой охраны в районе Сирик и на острове Кешм после атак на Ормузский пролив и страны Персидского залива. Соответствующее сообщение опубликовано на странице CENTCOM в социальной сети X.

Согласно сообщению, американские военные перехватили «большое количество баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных со стороны Ирана в направлении Ормузского пролива и стран Персидского залива».

Отмечается, что четыре иранских БПЛА, летевших в сторону Ормузского пролива, были сбиты, поскольку представляли прямую и непосредственную угрозу морскому судоходству в регионе.

Вчера агентство Tasnim сообщало, что Иран осуществил ракетную и дроновую атаку на военные корабли США в Оманском заливе. В CENTCOM эту информацию опровергли.

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