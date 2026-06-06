У тегеранцев все меньше воды

Генеральный директор Компании водоснабжения и канализации иранской провинции Тегеран Алиреза Джозе Гасеми сообщил о снижении среднесуточного потребления воды жителями иранской столицы на 25 литров, сообщает агентство Mehr. При этом, по его словам, текущие показатели все еще остаются ниже нормативного уровня.

Как отметил Гасеми, разница между фактическим потреблением и установленной нормой в 130 литров на человека в сутки составляет около 65 литров. Он подчеркнул, что вопрос управления водопотреблением остается острым и требует дальнейших мер, иначе Тегеран может столкнуться с водным кризисом.

По его данным, доля так называемых «экономных потребителей» в городе превысила 40%, что оценивается как положительная тенденция, однако она должна сохраняться.

Чиновник также сообщил, что количество осадков в текущем году выросло на 18,5% по сравнению с прошлым годом, но остается на 35% ниже многолетней климатической нормы. Для достижения устойчивого водного баланса Тегерану необходимо около 280 мм осадков в год, тогда как текущий дефицит составляет примерно 100 мм.

В компании подчеркивают, что экономия воды остается критически важной мерой для предотвращения ухудшения ситуации с водоснабжением в столице.