«Наши фрукты все равно купят азербайджанцы, турки…»

Парламентские выборы, которые пройдут в Армении в это воскресенье, 7 июня, без всякого преувеличения, следует считать историческими. Решается судьба и будущее региона Кавказа. В связи с этим haqqin.az попросил ответить на ряд важных вопросов известного армянского эксперта, журналиста, блогера и автора информационной платформы «В центре объектива» Романа Багдасаряна.

- За что сейчас голосует армянский народ? На что он делает ставку?

- Армянский народ голосует за стабильность, за мир, за работу с соседями. За то, чтобы в регионе был наконец-то установлен мир и люди могли работать, как они это делали до 1988 года, пока нас не рассорила Москва.

- Каковы сейчас позиции Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна? Возможно ли, что вечером 7 июня начнутся широкие протесты?

- Позиции Роберта Кочаряна на нулевом уровне, я так скажу. И практически таковы же позиции Самвела Карапетяна. Необходимо понимать, что уважение к Карапетяну практически нулевое. Просто есть люди, которые могут из-за страха, что Россия наказывает санкциями, проголосовать за него, а кто-то назло Пашиняну проголосует за Ташира Само. Карабахцы (армяне из Карабаха – ред.) будут голосовать в большинстве своем за Ташира Само. Но понять, какие планы вообще у этого человека, мне сложно. Я думаю, что он не сможет набрать особо много процентов голосов. Но опять-таки есть много людей, которые до сих пор не определились, за кого они будут голосовать.

- Понимают ли сами люди, куда их ведет Пашинян? Или Карапетян? Или Кочарян?

- Думаю, что люди все понимают хорошо, прекрасно понимают. Вот те, у кого есть голова на плечах, будут голосовать за Пашиняна. Те, у кого корысть в голове или предательское отношение к Армении, будут голосовать за Кочаряна и Ташира Само.

- Если общество настроено на Пашиняна, понимает ли оно, что это может вызвать еще более жесткие санкции и ограничения со стороны России?

- Россия уже ввела огромное количество санкций. Что еще она может ввести? Это, во-первых.

Во-вторых, наши товары уже частично отправляются в другие страны и будут отправляться.