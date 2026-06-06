«Наши фрукты все равно купят азербайджанцы, турки…»

Парламентские выборы, которые пройдут в Армении в это воскресенье, 7 июня, без всякого преувеличения, следует считать историческими. Решается судьба и будущее региона Кавказа. В связи с этим haqqin.az попросил ответить на ряд важных вопросов известного армянского эксперта, журналиста, блогера и автора информационной платформы «В центре объектива» Романа Багдасаряна.
- За что сейчас голосует армянский народ? На что он делает ставку?
- Армянский народ голосует за стабильность, за мир, за работу с соседями. За то, чтобы в регионе был наконец-то установлен мир и люди могли работать, как они это делали до 1988 года, пока нас не рассорила Москва.
- Каковы сейчас позиции Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна? Возможно ли, что вечером 7 июня начнутся широкие протесты?
- Позиции Роберта Кочаряна на нулевом уровне, я так скажу. И практически таковы же позиции Самвела Карапетяна. Необходимо понимать, что уважение к Карапетяну практически нулевое. Просто есть люди, которые могут из-за страха, что Россия наказывает санкциями, проголосовать за него, а кто-то назло Пашиняну проголосует за Ташира Само. Карабахцы (армяне из Карабаха – ред.) будут голосовать в большинстве своем за Ташира Само. Но понять, какие планы вообще у этого человека, мне сложно. Я думаю, что он не сможет набрать особо много процентов голосов. Но опять-таки есть много людей, которые до сих пор не определились, за кого они будут голосовать.
- Понимают ли сами люди, куда их ведет Пашинян? Или Карапетян? Или Кочарян?
- Думаю, что люди все понимают хорошо, прекрасно понимают. Вот те, у кого есть голова на плечах, будут голосовать за Пашиняна. Те, у кого корысть в голове или предательское отношение к Армении, будут голосовать за Кочаряна и Ташира Само.
- Если общество настроено на Пашиняна, понимает ли оно, что это может вызвать еще более жесткие санкции и ограничения со стороны России?
- Россия уже ввела огромное количество санкций. Что еще она может ввести? Это, во-первых.
Во-вторых, наши товары уже частично отправляются в другие страны и будут отправляться.
В любом случае не надо бояться что-то менять в жизни. Если что-то изменилось, надо, значит, ориентироваться и принимать меры. Мы же так тоже делаем в частной жизни. То же самое в вопросах государства. Как бы сложно что-то ни было, но менять надо что-то, чтобы выйти из сложной ситуации.
И, кстати говоря, любые новые задачи делают человека сильнее. Неважно, насколько хорошо ты выполняешь эту задачу, неважно, как хорошо ты справляешься с новой задачей, но ты становишься более выносливым и думать начинаешь шире. Потому что, когда ты сидишь на одном рынке — на российском в данном случае — десятилетиями, тебе кажется, что другого мира нет. А мир на самом деле шире, чем просто поставки чего-то в Россию.
Кстати говоря, те же самые фрукты и овощи те же самые азербайджанцы, грузины, турки будут покупать у армян и перепродавать, так что особо никакого ущерба не будет в итоге.
- Простой смысл: Пашинян – это стремление к миру с соседями – Турцией и Азербайджаном – насколько хорошо осознает это простой армянин?
- Знаете, Пашинян хочет мира не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Ираном, и с Грузией. Не надо забывать, что с той же Грузией Россия хотела рассорить Армению. Поэтому давайте смотреть шире: обязательно и с Турцией, и с Азербайджаном, и со всеми остальными. Просто мы не хотим ни с кем ссориться, понимаете?
Это очень важно понять. То есть не стоит зацикливаться только на Азербайджане, хотя я понимаю, что был конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Карабаха. И тем не менее армяне просто не хотят ни с кем ссориться.