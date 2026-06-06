USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Гибель азербайджанских моряков. Что известно
Новость дня
Гибель азербайджанских моряков. Что известно

«Наши фрукты все равно купят азербайджанцы, турки…»

Роман Багдасарян отвечает на вопросы haqqin.az
Али Мамедов, собкор
12:19 2976

Парламентские выборы, которые пройдут в Армении в это воскресенье, 7 июня, без всякого преувеличения, следует считать историческими. Решается судьба и будущее региона Кавказа. В связи с этим haqqin.az попросил ответить на ряд важных вопросов известного армянского эксперта, журналиста, блогера и автора информационной платформы «В центре объектива» Романа Багдасаряна.

- За что сейчас голосует армянский народ? На что он делает ставку?

- Армянский народ голосует за стабильность, за мир, за работу с соседями. За то, чтобы в регионе был наконец-то установлен мир и люди могли работать, как они это делали до 1988 года, пока нас не рассорила Москва.

- Каковы сейчас позиции Самвела Карапетяна и Роберта Кочаряна? Возможно ли, что вечером 7 июня начнутся широкие протесты?

- Позиции Роберта Кочаряна на нулевом уровне, я так скажу. И практически таковы же позиции Самвела Карапетяна. Необходимо понимать, что уважение к Карапетяну практически нулевое. Просто есть люди, которые могут из-за страха, что Россия наказывает санкциями, проголосовать за него, а кто-то назло Пашиняну проголосует за Ташира Само. Карабахцы (армяне из Карабаха – ред.) будут голосовать в большинстве своем за Ташира Само. Но понять, какие планы вообще у этого человека, мне сложно. Я думаю, что он не сможет набрать особо много процентов голосов. Но опять-таки есть много людей, которые до сих пор не определились, за кого они будут голосовать.

- Понимают ли сами люди, куда их ведет Пашинян? Или Карапетян? Или Кочарян?

- Думаю, что люди все понимают хорошо, прекрасно понимают. Вот те, у кого есть голова на плечах, будут голосовать за Пашиняна. Те, у кого корысть в голове или предательское отношение к Армении, будут голосовать за Кочаряна и Ташира Само.

- Если общество настроено на Пашиняна, понимает ли оно, что это может вызвать еще более жесткие санкции и ограничения со стороны России?

- Россия уже ввела огромное количество санкций. Что еще она может ввести? Это, во-первых.

Во-вторых, наши товары уже частично отправляются в другие страны и будут отправляться.

В любом случае не надо бояться что-то менять в жизни. Если что-то изменилось, надо, значит, ориентироваться и принимать меры. Мы же так тоже делаем в частной жизни. То же самое в вопросах государства. Как бы сложно что-то ни было, но менять надо что-то, чтобы выйти из сложной ситуации.

И, кстати говоря, любые новые задачи делают человека сильнее. Неважно, насколько хорошо ты выполняешь эту задачу, неважно, как хорошо ты справляешься с новой задачей, но ты становишься более выносливым и думать начинаешь шире. Потому что, когда ты сидишь на одном рынке — на российском в данном случае — десятилетиями, тебе кажется, что другого мира нет. А мир на самом деле шире, чем просто поставки чего-то в Россию.

Кстати говоря, те же самые фрукты и овощи те же самые азербайджанцы, грузины, турки будут покупать у армян и перепродавать, так что особо никакого ущерба не будет в итоге.

- Простой смысл: Пашинян – это стремление к миру с соседями – Турцией и Азербайджаном – насколько хорошо осознает это простой армянин?

- Знаете, Пашинян хочет мира не только с Азербайджаном и Турцией, но и с Ираном, и с Грузией. Не надо забывать, что с той же Грузией Россия хотела рассорить Армению. Поэтому давайте смотреть шире: обязательно и с Турцией, и с Азербайджаном, и со всеми остальными. Просто мы не хотим ни с кем ссориться, понимаете?

Это очень важно понять. То есть не стоит зацикливаться только на Азербайджане, хотя я понимаю, что был конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Карабаха. И тем не менее армяне просто не хотят ни с кем ссориться.

Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 1716
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 1492
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 1924
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 1367
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 2312
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция
02:40 5491
Пятеро азербайджанцев не вернутся домой…
Пятеро азербайджанцев не вернутся домой… главная тема
5 июня 2026, 20:55 5675
Россия пускается во все тяжкие
Россия пускается во все тяжкие обновлено 11:04
11:04 4214
В Украине убит Очир-Горяев, которого приглашал Путин
В Украине убит Очир-Горяев, которого приглашал Путин
10:23 4203
Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы... Заявление Зеленского
Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы... Заявление Зеленского обновлено 13:12; видео
13:12 6133
Тегеран запустил беспилотники. А США ударили по объектам Ирана
Тегеран запустил беспилотники. А США ударили по объектам Ирана
03:35 4747

ЭТО ВАЖНО

Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 1716
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 1492
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 1924
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 1367
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 2312
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция
02:40 5491
Пятеро азербайджанцев не вернутся домой…
Пятеро азербайджанцев не вернутся домой… главная тема
5 июня 2026, 20:55 5675
Россия пускается во все тяжкие
Россия пускается во все тяжкие обновлено 11:04
11:04 4214
В Украине убит Очир-Горяев, которого приглашал Путин
В Украине убит Очир-Горяев, которого приглашал Путин
10:23 4203
Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы... Заявление Зеленского
Украина атакует: удары по Петербургу, горят нефтезаводы... Заявление Зеленского обновлено 13:12; видео
13:12 6133
Тегеран запустил беспилотники. А США ударили по объектам Ирана
Тегеран запустил беспилотники. А США ударили по объектам Ирана
03:35 4747
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться