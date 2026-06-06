Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?

«Хезболла» — это не географическая цель, это идея, заявил президент Ливана Джозеф Аун.

«Они могут вторгнуться в целую страну, они могут сравнять с землей всю страну, но они никогда не смогут достичь своей цели.

Это война среди народа. Поле боя — это сам народ. Они пытались сделать это в 2000, в 2006, в 2023, 2024 и 2026 годах. Существует ли ХАМАС в Газе до сих пор или нет?» - задался вопросом Аун.