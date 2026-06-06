Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?

«Хезболла» — это не географическая цель, это идея, заявил президент Ливана Джозеф Аун.
«Они могут вторгнуться в целую страну, они могут сравнять с землей всю страну, но они никогда не смогут достичь своей цели.
Это война среди народа. Поле боя — это сам народ. Они пытались сделать это в 2000, в 2006, в 2023, 2024 и 2026 годах. Существует ли ХАМАС в Газе до сих пор или нет?» - задался вопросом Аун.
*** 12:39
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в соцсети Х прокомментировал заявления президента Ливана Жозефа Ауна, подвергнув их критике и призвав руководство страны «сосредоточиться на противодействии подлинным угрозам».
«Судя по комментариям господина Ауна, можно подумать, что это Иран оккупировал одну пятую часть Ливана, вытеснил четверть ливанцев и ежедневно бомбит его страну. Если бы Ливан был разменной монетой для Ирана, мы бы уже давно заключили сделку. Спасите Ливан от вашего реального врага, господин президент», — написал Аракчи.
Ранее ливанский президент в интервью CNN заявил, что Иран использует Ливан в качестве «разменной карты» в противостоянии с США и Израилем и что граждане страны «сыты по горло» продолжающимися боевыми действиями.