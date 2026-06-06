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США и Британия поссорились из-за студента

13:00 1495

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал политический спор в Британии вокруг убийства студента Генри Новака, заявив, что трагедия стала следствием «цивилизационного упадка» и «массового нашествия мигрантов». Вэнс написал в соцсети X, что Новак мог бы остаться жив, если бы «европейские элиты» не допустили «самоненависти и массового нашествия мигрантов».

Эти заявления вызвали резкую реакцию в Лондоне. Премьер Британии Кир Стармер обвинил Вэнса в попытке вмешательства во внутренние дела страны и в нагнетании напряженности. На Даунинг-стрит подчеркнули, что семья погибшего просила не использовать трагедию для политических спекуляций и разжигания конфликтов. Власти также отвергли заявления о существовании «двухуровневой системы» работы полиции, которые ранее поддержали некоторые американские чиновники.

В Британии вспыхнул общественно-политический кризис после публикации видео с нательной камеры полиции, зафиксировавшего последние минуты жизни 18-летнего студента Генри Новака, убитого в декабре 2025 года. Кадры, на которых раненый юноша в наручниках просит о помощи, вызвали общенациональный резонанс, протесты и политические обвинения. Премьер Стармер объявил о запуске независимого расследования, а власти призвали не использовать трагедию для политической конфронтации.

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