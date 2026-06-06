Москву закрывают «Панцирями»

Российские системы ПВО «Панцирь-СМД» доставляются на крыши высотных зданий в Москве на вертолетах Ми-26.

На опубликованных в соцсетях видео происходит установка системы ПВО на крышу 42-этажного бизнес-центра Nordstar Tower, связанного с «Роснефтью», рядом с объектами ГРУ в Москве.

Видео опубликовал военный аналитик Massimo Frantarelli, его также распространяли российские и украинские военные блогеры. По их оценкам, на здании разместили модификацию «Панциря-СМД-Е» без автоматических пушек, но с ракетами малой и средней дальности.