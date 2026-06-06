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Министр встретился с выпускниками госпрограммы

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13:54 444

Министр науки и образования Эмин Амруллаев встретился с группой молодых людей, которые в рамках Государственной программы на 2022–2028 годы обучались информатике, информационным технологиям, статистике и анализу данных, искусственному интеллекту, а также инженерным специальностям в престижных высших учебных заведениях по всему миру.

На встрече министр подчеркнул, что государственная программа играет важную роль в развитии человеческого капитала страны, и выразил уверенность, что выпускники смогут эффективно применить полученные за рубежом знания и навыки для содействия технологическому развитию Азербайджана, укреплению инновационной экосистемы и процессам цифровой трансформации.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о перспективах профессионального развития молодежи, существующих возможностях в сфере высоких технологий, продвижении инновационных инициатив, а также возможностях участия в проектах восстановления и реконструкции, реализуемых на освобожденных территориях.

В завершение встречи министр пожелал молодым людям успехов в их дальнейшей деятельности и подчеркнул, что подобные встречи с выпускниками государственной программы будут продолжаться.

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