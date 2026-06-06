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Учения МЧС на пляже Шихово

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14:39 131

Государственная служба по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства чрезвычайных ситуаций провела тактико-специальные учения на тему «Проведение водолазно-поисковых и спасательных работ на водоемах» на пляже Шихово, расположенном в Сабаильском районе города Баку.

Основной целью учений, в которых приняли участие сотрудники соответствующих структур МЧС, было осуществление координации, управления и контроля в сфере обеспечения безопасности людей на водах, а также повышение знаний и навыков руководящего, командно-начальствующего состава и других участников учений по действиям при чрезвычайных ситуациях, обеспечение надежности систем связи и оповещения.

В ходе учений на основании поступившей в дежурную часть Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах информации о том, что в 800 метрах вправо от спасательного пункта на водах «Шихово» в море в результате «крушения» прогулочной лодки 3 человека «оказались в опасном положении», а 1 человек, упав в воду, «утонул», на место происшествия были привлечены соответствующие силы Службы.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей, граждане, оказавшиеся под «угрозой утопления» в результате «крушения» лодки, были спасены, а «тело» 1 «утонувшего» человека было найдено и передано по назначению.

После успешно проведенных учений были обсуждены полученные результаты, даны соответствующие поручения.

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