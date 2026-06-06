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За армянскими избирателями будут следить дроны

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В Армении накануне и в день парламентских выборов 7 июня с помощью дронов будут искать раздающих взятки избирателям, а также тех, кто и получает. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

«Опираясь на многочисленные оперативно-разведывательные данные, полученные в последние месяцы, и сообщения граждан, сегодня и завтра, используя весь комплекс средств и современное техническое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, комитет проведет масштабные оперативно-разведывательные мероприятия на всей территории страны. Они будут направлены исключительно на выявление и нейтрализацию лиц, причастных к преступным схемам дачи и получения избирательных взяток», — заявили в комитете.

В ведомстве призвали «осознать неизбежность ответственности и окончательно отвергнуть порочное явление избирательного подкупа».

За несколько дней до выборов комитет рассказал о том, что завел уголовное дело на члена партии «Процветающая Армения», который в качестве кандидата в депутаты давал взятки согражданам, чтобы те проголосовали за его партию.

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