За армянскими избирателями будут следить дроны

В Армении накануне и в день парламентских выборов 7 июня с помощью дронов будут искать раздающих взятки избирателям, а также тех, кто и получает. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

«Опираясь на многочисленные оперативно-разведывательные данные, полученные в последние месяцы, и сообщения граждан, сегодня и завтра, используя весь комплекс средств и современное техническое оборудование, включая беспилотные летательные аппараты, комитет проведет масштабные оперативно-разведывательные мероприятия на всей территории страны. Они будут направлены исключительно на выявление и нейтрализацию лиц, причастных к преступным схемам дачи и получения избирательных взяток», — заявили в комитете.

В ведомстве призвали «осознать неизбежность ответственности и окончательно отвергнуть порочное явление избирательного подкупа».

За несколько дней до выборов комитет рассказал о том, что завел уголовное дело на члена партии «Процветающая Армения», который в качестве кандидата в депутаты давал взятки согражданам, чтобы те проголосовали за его партию.