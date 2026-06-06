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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший

15:39 2310

В Кельбаджарском районе, на перевале Омар, при выполнении служебных обязанностей военнослужащие азербайджанской армии Раджаб Мансимли и Ильяс Османов сорвались в ущелье из-за гололеда и снежного покрова в регионе. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Османов с различными травмами был эвакуирован в ближайшее медучреждение, его состояние оценивается как стабильное.

«С прискорбием сообщаем, что в результате инцидента Мансимли Раджаб Мириш оглу получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Министерство обороны выразило соболезнования родным погибшего, пожелало выздоровления раненому.

По факту проводится расследование.

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