Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший

В Кельбаджарском районе, на перевале Омар, при выполнении служебных обязанностей военнослужащие азербайджанской армии Раджаб Мансимли и Ильяс Османов сорвались в ущелье из-за гололеда и снежного покрова в регионе. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что Османов с различными травмами был эвакуирован в ближайшее медучреждение, его состояние оценивается как стабильное.

«С прискорбием сообщаем, что в результате инцидента Мансимли Раджаб Мириш оглу получил травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Министерство обороны выразило соболезнования родным погибшего, пожелало выздоровления раненому.

По факту проводится расследование.