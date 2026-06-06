Премьер Британии ждет нападения России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что, по оценкам британской разведки и разведывательных служб других государств НАТО, Россия может атаковать одну из стран альянса уже к 2030 году, сообщает AFP.

Выступая в рамках посещения предприятия по производству беспилотников на юго-западе Англии, Стармер подчеркнул, что именно эта оценка объясняет срочность мер по укреплению обороны страны.

«Это наша разведывательная оценка и оценка других стран НАТО, что нападение России на НАТО может произойти уже к 2030 году», — заявил британский премьер.

Стармер также сообщил, что правительство представит долгожданный десятилетний план развития сферы обороны до начала саммита НАТО, который пройдет в Турции в июле. По его словам, документ будет полностью профинансирован.

Ранее в тот же день начальник штаба ВВС Великобритании Ричард Найтон предупредил, что стране необходимо ускоренно наращивать оборонный потенциал на фоне угроз со стороны России. В интервью Би-би-си он назвал нынешний период самым опасным за всю свою 35-летнюю военную карьеру.

«Важно повысить возможности и боеготовность наших вооружённых сил вместе с союзниками, чтобы удержать противников от необдуманных действий», — отметил Найтон.

Заявления британских властей перекликаются с предупреждениями генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который ранее говорил, что Россия может быть готова применить военную силу против стран альянса в течение ближайших пяти лет.