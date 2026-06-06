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Гибель азербайджанских моряков. Что известно
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Гибель азербайджанских моряков. Что известно

Азербайджанских моряков возвращают на родину

17:04 549

Сразу после получения известия о гибели и ранении азербайджанских граждан в результате атаки дронов на сухогрузы в Азовском море сотрудники посольства Азербайджана в Российской Федерации незамедлительно выехали на место, в настоящее время принимаются меры для возвращения пострадавших на родину. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

По данным МИД, консульские работники посольства находятся в Ейске и оказывают помощь пострадавшим и спасенным азербайджанцам. Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, некоторых из них планируют выписать в ближайшее время.

«В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых профильными структурами Российской Федерации, продолжаются работы по установлению личностей погибших и другие необходимые мероприятия. Вместе с тем принимаются необходимые меры по оформлению документов спасенных граждан Азербайджана и организации их возвращения в страну», - говорится в сообщении.

В МИД заявили, что держат ситуацию под особым контролем: «О личностях погибших и доставке их тел в Азербайджан будет предоставлена дополнительная информации».

Отметим, что в результате атаки беспилотников на два иностранных грузовых судна в Азовском море погибли пять граждан Азербайджана, еще несколько получили ранения.

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