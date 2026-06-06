Танки снова бросают в бой?

44‑дневная Вторая Карабахская война, а затем полномасштабная война, начавшаяся в Украине, радикальным образом изменили представления о роли танков (включая другую бронетехнику) в вооруженных конфликтах. В ходе Карабахской войны ударные беспилотники Bayraktar TB2 и другие ударные дроны азербайджанской армии массово уничтожали бронетехнику армянской стороны, порой не давая ей даже возможности выйти на боевые позиции. Это вынудило ведущие страны мира, включая США и Россию, пересмотреть свои военные доктрины.

Анализируя опыт этой войны, военные специалисты пришли к выводу, что танки утрачивают статус основной ударной силы на поле боя. Причина в том, что бронетехника стоимостью в миллионы долларов легко уничтожается дронами, которые дешевле в десятки раз, либо ракетами, запускаемыми с беспилотников. Эксперты пытались найти способы защитить танки от дронов, и в конце 2021 года на одном из российских военных полигонов у границы с Украиной появились танки Т‑72 и Т‑90 с примитивными металлическими конструкциями, закрепленными сверху. В то время Россия готовилась к масштабному вторжению в соседнюю страну и стягивала войска к границе. Увидев эти необычные танки, военные аналитики сразу пришли к выводу, что они предназначены для предполагаемого наступления на Украину. Ведь ВСУ уже получили от Турции беспилотники Bayraktar TB2, и было очевидно, что российские танки окажутся перед ними уязвимыми. Правда, позже в ходе войны эти металлические конструкции (на армейском жаргоне — «мангал») также не смогли защитить танки от дронов: они взрывались вместе с башней. Однако практика установки металлических «шлемов» для защиты слабых мест танка — башни и топливных баков — получила широкое распространение. «Шлемы» давали пусть небольшой, но шанс на выживание, а других эффективных средств защиты на горизонте не было.

Позже ассортимент дронов еще больше расширился, обе стороны начали применять их массово, и танки с приваренными металлическими конструкциями стали появляться на поле боя все реже. Стоило им выдвинуться вперед, как они подвергались серийным атакам дронов одной или другой стороны. Иногда для уничтожения одного танка требовалось применить десятки FPV-дронов, но стоимость боеприпасов все равно была несопоставима с ценой уничтоженной техники. Более четырех лет полномасштабной войны в Украине существенно сократили количество танков как у одной, так и у другой стороны. Например, по подсчетам украинского Генштаба, по состоянию на 3 июня Россия потеряла почти 37 тысяч единиц бронетехники: около 12 тысяч танков и 24,7 тысячи боевых бронированных машин. По данным международного аналитического проекта Oryx, Украина за время войны потеряла почти 6 тысяч единиц бронетехники, из которых около 1,4 тысячи — танки. Это огромные цифры, которые в десятки раз превышают весь парк бронетанкового вооружения таких крупных европейских стран, как Франция или Германия. Таким образом, в украинской войне пришлось смириться с тем, что танки утратили свою прежнюю роль. Сейчас их в основном используют не для наступательных операций, а для оборонительных задач или как замену артиллерии, ведя огонь из укрытых позиций. В этом случае танк стреляет не прямой наводкой, а по координатам, находясь под укрытием, чем минимизирует риск ответного удара противника.

Однако, по последним данным, украинское командование уже нашло или находится на пути к тому, чтобы выявить способы вновь вводить танки в бой и эффективно их использовать. Как говорится в расследовании, проведенном украинской службой Би-би-си, в командовании ВСУ настроены в ближайшее время переломить тенденцию «уязвимости танков». Речь идет о создании украинской системы КАЗ (комплекс активной защиты), которая самостоятельно отслеживала бы и уничтожала на расстоянии беспилотники (и другие угрозы), атакующие бронетехнику. Это позволило бы вернуть «броню» обратно в kill‑zone на фронте, наладить логистику и даже попытаться вернуться к давно забытым практикам механизированных штурмов. «Сейчас в нашем фокусе — комплекс активной защиты техники. Без него невозможно восстановить маневренность войск», — заявил представитель высшего командования ВСУ. По его словам, у украинских разработчиков уже есть перспективные наработки, которые необходимо в ближайшее время протестировать и довести до практического применения. Эти системы защиты, подчеркнул он, касаются не только тяжелой бронетехники, но и НРК (наземных роботизированных комплексов), которые за последние месяцы массово используются для логистики на фронте. Однако значительная их часть уничтожается в kill‑zone ударами вражеских БПЛА, поэтому вопрос повышения их живучести стоит крайне остро.

В начале мая заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко заявил, что украинская система КАЗ вообще может стать геймчейнджером войны. «Сегодня направление активной защиты вооружения и военной техники от вражеских ударных дронов является критически важным. Мы ищем эффективные решения. Нам нужно двигаться по пути интеллектуальных систем защиты, а не просто наращивать броню на тяжелой технике», — сказал он во время конференции Drone Autonomy 2026. Заместитель главнокомандующего отметил, что необходимо объединить в одну систему как средства обнаружения и идентификации дронов, так и средства их поражения. «У нас уже есть отдельные элементы: сетеметы и умные турели, но они не объединены в единую систему. Именно такая интегрированная система может стать тем геймчейнджером, который изменит ход войны», — заявил генерал Лебеденко. Комплексы активной защиты — это системы, включающие радиолокационные станции (РЛС) или оптические станции для обнаружения воздушных угроз, вычислительные модули, которые отслеживают их, идентифицируют и рассчитывают траектории перехвата, а также пусковые установки или турели, которые выпускают перехватчики, чтобы сбить угрозу на подлете. Однако эти системы начали разрабатывать в то время, как основными угрозами для бронетехники были противотанковые гранаты и управляемые ракеты. Но как защитить большие танки от маленьких дронов? Это нерешенная проблема, над которой сейчас активно работают не только украинские, но и военные специалисты других стран, в частности России, США, Германии и Израиля.

Тель-Авив продвинулся в этом вопросе дальше всех, создав такие системы ПВО, как Trophy и Iron Fist. Они уже прошли испытания на поле боя во время боевых действий на Ближнем Востоке. Созданные в начале 2000‑х годов, они демонстрируют высокую эффективность против ракет и гранат, однако их применение в современных условиях против FPV‑дронов выявило серьезные проблемы. Так, в соцсетях можно увидеть множество кадров, на которых дроны боевиков «Хезболлы» беспрепятственно поражают израильские танки Merkava, защищенные системой Trophy, во время боев в Ливане. Судя по всему, комплекс активной защиты просто не успевает предотвратить такие поражения. Об украинских комплексах активной защиты известно мало. Как отмечает специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха, несколько лет назад отечественные специалисты создали КАЗ «Заслон», но его так и не приняли на вооружение. По его словам, система имела проблемы с точностью, механикой приводов и быстродействием, а также была зависима от западных комплектующих. «В Украине производство подобных систем не налажено, и я не думаю, что в ближайшее время оно будет налажено. Поэтому пока рано говорить о том, что Украина в скором времени сможет производить тот самый «Заслон» или хотя бы его аналог», — считает эксперт. В марте 2026 года профильное издание Defense Express сообщило, что украинская система обнаружения дронов I‑SEE рассматривается как основа для будущего украинского комплекса активной защиты бронетехники. Эту информацию СМИ предоставили сами разработчики системы. I‑SEE — это система обнаружения беспилотников, основанная на использовании искусственного интеллекта и машинного зрения для визуального обнаружения БПЛА. Она не только фиксирует их, но и обеспечивает автоматическое сопровождение захваченной цели, а затем — ее поражение средствами противодействия дронам.