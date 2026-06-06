В Коллегии адвокатов приняли турецких коллег

5 июня 2026 года председатель президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров провел встречу с делегацией, находящейся с визитом в стране, которую возглавляли председатель Карсской адвокатской палаты Турции Неджат Ягджи и председатель Эскишехирской адвокатской палаты Бариш Гюнайдын.

Вначале гости посетили Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и с глубоким уважением почтили его светлую память. Затем делегация посетила мемориальный комплекс «Вечный огонь» на Аллее шехидов и Турецкое воинское кладбище. Помимо этого, делегация побывала в Бакинском Парке Победы, где гостям рассказали о парке, созданном в целях увековечивания памяти о великой исторической Победе, одержанной азербайджанским народом во Второй Карабахской войне, и сохранения памяти о наших шехидах. На встрече в отеле «Хилтон» председатель Анар Багиров сердечно приветствовал гостей и отметил, что братские, дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в последние годы становятся все более прочными.

Председатель подчеркнул, что общая история, культура и духовные ценности, объединяющие наши народы, вносят свой вклад и в развитие отношений между правовыми институтами. Было отмечено, что благодаря дальновидной политике глав государств отношения между нашими странами достигли уровня стратегического партнерства, что положительно сказывается и на связях между адвокатскими институтами. Подробно рассказав о реформах, проводимых в Коллегии в последние годы, об институциональном развитии и работе по расширению международного сотрудничества, Анар Багиров остановился на пройденном пути развития института адвокатуры в Азербайджане, организации деятельности Коллегии на основе современных принципов управления, обеспечении финансовой независимости и широком внедрении электронных услуг. Председатель подчеркнул, что укрепление института адвокатуры в стране является одним из важных направлений государственной политики, которому руководство страны неизменно уделяет пристальное внимание и оказывает всестороннюю поддержку. В своем выступлении Анар Багиров также напомнил о состоявшемся два года назад в Анкаре саммите коллегий адвокатов тюркского мира, организованном совместно Союзом адвокатских палат Турции и Коллегией адвокатов Азербайджана. Председатель отметил, что это собрание имеет важное значение с точки зрения укрепления связей между адвокатскими структурами тюркских государств, расширения тесного сотрудничества и формирования общей правовой платформы. Анар Багиров также сообщил о динамичном развитии отношений между адвокатскими институтами тюркских государств и выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем будет создан Союз коллегий адвокатов этих стран, что станет важным шагом к выходу сотрудничества в правовой сфере на новый уровень.

В свою очередь, председатель Эскишехирской адвокатской палаты Бариш Гюнайдын выразил благодарность за теплый прием и радушие. Высоко оценив сложившиеся партнерские отношения с Азербайджаном в правовой сфере, он с удовольствием вспомнил о своем предыдущем визите в нашу страну. Бариш Гюнайдын отметил, что визит адвокатов Сумгаитского регионального адвокатского бюро в Эскишехир и состоявшиеся в его рамках встречи внесли значительный вклад в развитие двусторонних связей. Он охарактеризовал подписание протокола об установлении побратимских отношений между двумя структурами как знаменательное событие и подчеркнул, что эта инициатива создает благоприятную почву для расширения обмена профессиональным опытом и укрепления связей между адвокатами. Председатель Карсской адвокатской палаты Неджат Ягджи в своем выступлении выразил удовлетворение первой официальной встречей и отметил важность дальнейшего развития дружественных и партнерских отношений между адвокатскими институтами Азербайджана и Турции. По его словам, расширение связей между правовыми сообществами двух братских стран имеет большое значение с точки зрения совершенствования профессиональной деятельности и взаимного обогащения опытом. Неджат Ягджи также выразил надежду на организацию в будущем взаимного обмена опытом, дальнейшее укрепление профессиональных контактов между адвокатами, проведение совместных мероприятий и тренингов, и заверил, что сотрудничество в этом направлении принесет полезные результаты обеим структурам.