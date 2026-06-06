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«Тараканы» вышли на протест

17:42 124

Сотни сторонников так называемой «Партии тараканов» собрались в субботу в центре Нью-Дели на первую масштабную акцию движения, которое всего за несколько недель превратилось из интернет-шутки в заметный символ молодежного недовольства в Индии, сообщает Associated Press.

Митинг на площадке Джантар-Мантар стал первым серьезным испытанием для движения вне социальных сетей. Организаторы попытались выяснить, способна ли огромная онлайн-аудитория превратиться в реальную политическую силу.

На акцию пришли в основном молодые люди с плакатами и масками тараканов, а некоторые участники принесли национальные флаги и книги как символ права на образование и равные возможности.

Движение возникло после скандального высказывания председателя Верховного суда Индии Сурьи Канта, который во время одного из судебных заседаний сравнил критиков и часть безработной молодежи с тараканами.

Эти слова вызвали волну возмущения, а студент Бостонского университета и специалист по политическим коммуникациям Абхиджит Дипке превратил оскорбление в основу сатирической политической кампании.

Созданная им «Партия тараканов» стремительно набрала популярность в интернете. Всего за несколько недель страницы движения собрали миллионы подписчиков, а таракан стал символом стойкости и протеста.

Сторонники движения публикуют мемы, видеоролики и сатирические комментарии, посвященные безработице, коррупции, кризису образования и недовольству традиционной политикой.

Поводом для субботней акции стало требование об отставке министра образования Дхармендры Прадхана после скандала с нарушениями при проведении экзаменов.

Однако протест быстро вышел за рамки одной проблемы и стал выражением более широкого недовольства молодых индийцев ограниченными карьерными перспективами и экономическими трудностями.

Участники митинга скандировали лозунги: «Тараканы идут — Дхармендра Прадхан уходит!» и призывали власти обратить внимание на проблемы молодежи.

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