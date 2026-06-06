Хегсет: Европа подвергается вторжению «опасных идеологий»

Военный министр США Пит Хегсет считает, что европейские страны из числа союзников Вашингтона подвергаются вторжению «опасных идеологий». Он заявил об этом, выступая на мероприятии на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», - сказал он, имея в виду нелегальную миграцию в европейские страны. «Когда в европейских столицах что-то предпримут в связи с этим вторжением? Или уже слишком поздно?» - задался вопросом Хегсет. «Я думаю, что нет», - подчеркнул он.

«Мы поддерживаем наших союзников. И мы ожидаем, что наши союзники будут способны и готовы поддержать нас», - отметил также глава Пентагона.