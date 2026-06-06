USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Хегсет: Европа подвергается вторжению «опасных идеологий»

18:19 728

Военный министр США Пит Хегсет считает, что европейские страны из числа союзников Вашингтона подвергаются вторжению «опасных идеологий». Он заявил об этом, выступая на мероприятии на севере Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

«К сожалению, сегодня другие европейские берега подвергаются натиску со стороны иных опасных идеологий. В Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки и люди», - сказал он, имея в виду нелегальную миграцию в европейские страны. «Когда в европейских столицах что-то предпримут в связи с этим вторжением? Или уже слишком поздно?» - задался вопросом Хегсет. «Я думаю, что нет», - подчеркнул он.

«Мы поддерживаем наших союзников. И мы ожидаем, что наши союзники будут способны и готовы поддержать нас», - отметил также глава Пентагона.

МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 1726
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 11956
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1397
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 1785
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
15:39 3805
За армянскими избирателями будут следить дроны
За армянскими избирателями будут следить дроны
15:24 1778
Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 4884
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 3203
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 4035
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 2692
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 3667

ЭТО ВАЖНО

МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 1726
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 11956
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1397
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 1785
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
15:39 3805
За армянскими избирателями будут следить дроны
За армянскими избирателями будут следить дроны
15:24 1778
Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 4884
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 3203
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 4035
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 2692
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 3667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться