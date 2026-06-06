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Кто из российских бизнесменов встречался с Зеленским?

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18:37 1313

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским встречался российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Это был Абрамович», — написал Гончаренко в Telegram-канале.

«По моей информации, такая встреча действительно состоялась, и речь идет о Романе Абрамовиче, именно он тогда приехал в Киев, чтобы встретиться с президентом и передать информацию от него Путину», — отметил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что «некий представитель российских бизнес-кругов три недели назад посетил Киев», где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Имени бизнесмена Путин не назвал.

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