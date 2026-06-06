Иран осуждает США

Министерство иностранных дел Ирана осудило ночную атаку США на город Сирик и остров Кешм. В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что данный шаг является явным нарушением режима прекращения огня, достигнутого 8 апреля.

Подчеркивается, что вооруженные силы Ирана в рамках права на самооборону дали соразмерный и эффективный ответ на этот агрессивный шаг и не позволили реализовать цели, которые преследовала атака.

В заявлении говорится также, что повторное нарушение режима прекращения огня со стороны США свидетельствует об отсутствии у Вашингтона намерений по деэскалации и возвращению к стабильности.

Отмечается, что авантюрные действия США создают серьезную угрозу для безопасности региона, а ответственность за эти незаконные действия и возможную дальнейшую эскалацию будет лежать на американском правительстве.

Министерство иностранных дел Ирана призвало страны региона соблюдать принцип добрососедства и не допускать использования своей территории и возможностей для атак против Ирана со стороны агрессивных государств.

В заключение МИД Ирана обратился к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Совету Безопасности ООН и другим профильным международным структурам с призывом незамедлительно и эффективно отреагировать на нарушение режима прекращения огня и незаконные действия США.