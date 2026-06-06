ЦИК Армении разрешил уголовное преследование 6 кандидатов в депутаты

Центральная избирательная комиссия Армении разрешила генпрокуратуре начать уголовное преследование в отношении 6 кандидатов в депутаты от блока «Сильная Армения», сообщают армянские СМИ.

Речь идет о Ваге Тавакаляне, Айке Авакяне, Ваге Егиазаряне, Сусан Бадоян, Ашоте Саакяне, Артуре Абрамяне. Следственный комитет Армении в свою очередь сообщает, что принято решение о задержании этих лиц.

Они проходят по делу о «подкупе избирателей и отмыванию денег в особо крупных размерах». В рамках дела ранее уже был арестован один из ближайших сподвижников лидера блока Самвела Карапетяна – Алик Алексанян.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них примут участие 16 партий и 2 блока.