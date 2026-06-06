Запорожье, Харьков, Николаев под огнем: есть погибший и раненые

В результате российской атаки на Запорожье ранения получили 10-летний мальчик и его отец, а также еще один мужчина, повреждена крыша супермаркета. Об этом сообщил глава Запорожской областной гражданской администрации (ОГА) Иван Федоров.

Федоров отметил, что российский беспилотник взорвался недалеко от торгового центра в Запорожье.

Впоследствии он уточнил, что удар пришелся в крышу супермаркета. В результате атаки возник пожар в квартире дома, расположенного напротив.

10-летний мальчик получил ранение руки, его госпитализировали.

Также ранения получил отец ребенка.

Позже Федоров проинформировал, что число пострадавших возросло до трех — травмы получили мужчины 67 и 49 лет, а также десятилетний ребенок.

Кроме того, в результате обстрела Запорожья повреждены как минимум восемь многоквартирных домов и нежилые здания в двух районах города.

Кроме того, российские дроны атаковали в субботу Харьковскую область, ранены два человека. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Около 03:00 (04:00 по Баку) российские военные совершили атаку на село Бударки Чугуевского района. По предварительным данным, был применен FPV-дрон. В результате удара произошел пожар в частном домовладении.

Ранения получил 57-летний мужчина. Кроме того, у пострадавшего множественные ожоги II–III степени, которые охватили около 65% поверхности тела. Мужчина госпитализирован.

Также около 11:50 (12:50 по Баку) российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, который двигался по дороге между поселком Старый Салтов и селом Молодова Чугуевского района. В результате попадания транспортное средство загорелось. Ранения получила 46-летняя женщина», - сообщили в ведомстве.

В результате атаки российских дронов в Николаевской области в субботу погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую громаду. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Поврежден автомобиль.

Также днем 6 июня атакована FPV-дроном Гороховская громада. В результате атаки ранены четыре человека – две женщины и два мужчины.

Все пострадавшие госпитализированы, их состояние – средней тяжести», – сообщил Ким.