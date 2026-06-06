USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Украина может получить военную помощь еще на 70 миллиардов

19:22 607

В ходе июльского саммита Североатлантического альянса в Турции страны-члены могут объявить о новом пакете военной поддержки для Киева в размере €70 млрд. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах НАТО.

Отмечено, что инициатором этого плана выступила Германия, представившая соответствующее предложение в прошлом месяце. Новая модель призвана сделать финансирование более прозрачным и урегулировать споры внутри Альянса, поскольку отдельные государства выражали недовольство из-за неравномерного распределения финансовой нагрузки.

По данным СМИ, помощь Украине станет центральной темой встречи лидеров, которая состоится 7-8 июля в Анкаре.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что новые пакеты должны отвечать первоочередным потребностям Киева — в частности, речь идет о системах ПВО, долгожданных дальнобойных боеприпасах и масштабировании производства беспилотников и ракетного вооружения. 

«Пока Украина не получит эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами», — подчеркнула Гетьманчук.

В настоящее время союзники Украины сосредоточились на обсуждении немецкого проекта после того, как в мае заблокировали идею генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП стран на нужды ВСУ. Дипломаты отмечают, что дискуссии пока находятся на старте, а консенсуса попытаются достичь во время встречи министров обороны в конце июня.

Следует заметить, что пакет на €70 млрд не будет формироваться исключительно из дополнительных поступлений. План предусматривает, что €30 млрд привлекут из ранее утвержденного двухлетнего кредита от Евросоюза (общая сумма которого составляет €90 млрд), а остальные €40 млрд обеспечат через прямые двусторонние договоренности между странами и Киевом.

В кулуарах Североатлантического альянса опасаются, что привлечение европейских средств может снизить мотивацию отдельных государств выделять собственные ресурсы.

МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 1731
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 11961
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1398
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 1786
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
15:39 3810
За армянскими избирателями будут следить дроны
За армянскими избирателями будут следить дроны
15:24 1778
Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 4886
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 3206
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 4037
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 2692
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 3668

ЭТО ВАЖНО

МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 1731
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 11961
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1398
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 1786
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
Азербайджанские военные сорвались в ущелье: есть погибший
15:39 3810
За армянскими избирателями будут следить дроны
За армянскими избирателями будут следить дроны
15:24 1778
Москву закрывают «Панцирями»
Москву закрывают «Панцирями» видео
13:38 4886
США и Британия поссорились из-за студента
США и Британия поссорились из-за студента
13:00 3206
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
Два футболиста исключены из состава сборной Азербайджана
12:48 4037
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС?
Президент Ливана спросил: существует ли ХАМАС? обновлено 14:22
14:22 2692
Ответный удар американцев
Ответный удар американцев
11:39 3668
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться