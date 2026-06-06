Украина может получить военную помощь еще на 70 миллиардов

В ходе июльского саммита Североатлантического альянса в Турции страны-члены могут объявить о новом пакете военной поддержки для Киева в размере €70 млрд. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах НАТО.

Отмечено, что инициатором этого плана выступила Германия, представившая соответствующее предложение в прошлом месяце. Новая модель призвана сделать финансирование более прозрачным и урегулировать споры внутри Альянса, поскольку отдельные государства выражали недовольство из-за неравномерного распределения финансовой нагрузки.

По данным СМИ, помощь Украине станет центральной темой встречи лидеров, которая состоится 7-8 июля в Анкаре.

Глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук подчеркнула, что новые пакеты должны отвечать первоочередным потребностям Киева — в частности, речь идет о системах ПВО, долгожданных дальнобойных боеприпасах и масштабировании производства беспилотников и ракетного вооружения.

«Пока Украина не получит эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами», — подчеркнула Гетьманчук.

В настоящее время союзники Украины сосредоточились на обсуждении немецкого проекта после того, как в мае заблокировали идею генерального секретаря НАТО Марка Рютте о выделении 0,25% ВВП стран на нужды ВСУ. Дипломаты отмечают, что дискуссии пока находятся на старте, а консенсуса попытаются достичь во время встречи министров обороны в конце июня.

Следует заметить, что пакет на €70 млрд не будет формироваться исключительно из дополнительных поступлений. План предусматривает, что €30 млрд привлекут из ранее утвержденного двухлетнего кредита от Евросоюза (общая сумма которого составляет €90 млрд), а остальные €40 млрд обеспечат через прямые двусторонние договоренности между странами и Киевом.

В кулуарах Североатлантического альянса опасаются, что привлечение европейских средств может снизить мотивацию отдельных государств выделять собственные ресурсы.