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В Пентагоне объявили максимальный уровень контрразведывательной угрозы

19:40 376

В Пентагоне растет беспокойство из-за активизации шпионской деятельности Израиля против Соединенных Штатов, в результате чего американское оборонное ведомство установило максимальный уровень контрразведывательной угрозы. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на информацию от официальных лиц США.

Новую оценку контрразведывательных рисков Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) обнародовало в последние недели. Это произошло на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тель-Авивом по поводу дальнейшей стратегии в военном противостоянии с Ираном.

Источники NBC News отмечают, что ведомство распространило внутренний документ, с которым мог ознакомиться один из действующих служащих — в нем уровень угрозы со стороны Израиля официально классифицирован как «критический».

Такое решение в Пентагоне объясняют целенаправленными попытками израильской стороны осуществлять слежку за чиновниками США. Целью этих действий является получение сведений о внутренних закрытых дискуссиях и планах администрации Трампа относительно ближневосточных конфликтов.

Источник среди чиновников уточнил, что аналитический отчет разведки состоит из семи страниц и графических схем. В материалах отмечено, что возможности Израиля по ведению агентурной разведки и перехвату информации техническими средствами оцениваются как «критический уровень», а также приведен перечень конкретных инцидентов, вызвавших тревогу в США.

В дипломатическом представительстве Израиля в Вашингтоне обвинения в шпионаже за союзником назвали безосновательными.

«Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США. Израильские усилия по сбору развединформации направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном являются или необоснованными, или политически мотивированными», — заявили в диппредставительстве.

Официальные представители Пентагона отказались давать комментарии по этому поводу. В то же время в Белом доме заявили, что эта информация не соответствует действительности и исходит от лица, не владеющего реальными данными о текущих событиях.

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