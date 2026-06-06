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МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

На Запорожской АЭС восстановили электроснабжение

20:04 151

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии, системы работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале администрации станции.

Специалисты восстановили работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1», которая обеспечивает собственные нужды станции. После возобновления внешнего энергоснабжения питание систем станции перевели на штатную схему.

Как отмечается в сообщении, резервные дизель-генераторы ЗАЭС, обеспечивавшие безопасность станции при отключении внешнего питания, отработали штатно и переведены в дежурный режим. Радиационный фон в норме.

Запорожская атомная электростанция была полностью обесточена 5 июня после отключения ЛЭП 330 кВ «Ферросплавная‑1».

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