В Иране будут новые казни

Верховный суд Ирана оставил в силе смертные приговоры пяти политическим заключенным, содержащимся в тюрьме Шейбан в Ахвазе на юго-западе Ирана, сообщила правозащитная организация «Карун».

Правозащитники заявили, что пятерым заключенным грозит неминуемая смертная казнь после судебных процессов, которые, по их словам, были отмечены отказом в доступе к независимым адвокатам, нарушением прав подсудимых и «принудительными признаниями».

В организации назвали заключенных: Масуд Джемеи, Алиреза Мордаси, также известный как Хамидави, Фаршад Этемади-Фар, Хасан Мосаллави (Торфи) и Реза Абдали, также известным как Дагагле.

В сообщении уточняется, что Джамеи, Мордаси и Этемади-Фар были привлечены к суду в прошлом году по обвинениям, включающим «коррупцию, участие в повстанческих группах, выступающих против исламской республики, пропаганду против системы и сговор».

Как сообщила организация, Мосаллави, 38-летний арабский гражданский и культурный активист, находящийся под стражей с 2022 года, был заочно приговорен к смертной казни по обвинению в «ведении войны против Бога» и «членстве в арабских группах, выступающих против исламской республики».

Абдали, 35-летний политический заключенный, был приговорен к смертной казни и 15 годам тюремного заключения по обвинению в «контактах с организациями за пределами страны».

Правозащитная организация «Карун» призвала мировое сообщество незамедлительно принять меры для прекращения казней в Иране.