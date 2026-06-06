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Мадьяр запускает «полную трансформацию»

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Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о «коренной трансформации» государственных СМИ, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти. Об этом Мадьяр написал в своем Facebook.

6 июня Мадьяр сообщил, что на следующей неделе правительство внесет законопроект, который запустит «полную трансформацию» государственных медиа.

«Наша цель – обеспечить сбалансированное освещение событий. Новости – это святое, мнение должно быть свободным», – заявил венгерский премьер.

Ранее венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты во времена правительства Виктора Орбана.

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