Мадьяр запускает «полную трансформацию»

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал внесение в парламент законопроекта о «коренной трансформации» государственных СМИ, которые в эпоху Виктора Орбана были превращены в информационный рупор власти. Об этом Мадьяр написал в своем Facebook.

6 июня Мадьяр сообщил, что на следующей неделе правительство внесет законопроект, который запустит «полную трансформацию» государственных медиа.

«Наша цель – обеспечить сбалансированное освещение событий. Новости – это святое, мнение должно быть свободным», – заявил венгерский премьер.

Ранее венгерская полиция начала расследование в отношении компаний одного из самых известных медиамагнатов страны, который на протяжении многих лет получал крупные государственные контракты во времена правительства Виктора Орбана.