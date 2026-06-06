USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку

Отдел спорта
20:59 728

В Баку на соревнованиях Кубков мира по спортивной акробатике и спортивной аэробике определились финалисты.

Завтра азербайджанские спортсмены выступят в пяти финалах. В соревнованиях по спортивной акробатике в финал с 1-го места вышла наша женская группа в составе Анаиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейналовой. 

Также в финале примет участие мужская пара Сеймур Джафаров - Расул Сейидли.

В соревнованиях по спортивной аэробике в медальный день выступят трио (Арзу Агаева, Лейла Бежанова, Хадиджа Гулиева), смешанная пара (Владимир Долматов - Медина Мустафаева), а также Сара Алиханлы (женские индивидуальные соревнования).

Всего в Кубках мира в Баку принимают участие спортсмены из 12 стран.

Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
22:43 3774
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
22:39 88
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране фото; обновлено 22:31
22:31 459
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
21:54 1271
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
17:55 4874
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
21:03 6898
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
20:59 729
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 3125
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 13214
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1914
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 2269

ЭТО ВАЖНО

Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
22:43 3774
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
22:39 88
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране фото; обновлено 22:31
22:31 459
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
21:54 1271
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
17:55 4874
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
21:03 6898
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
20:59 729
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 3125
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 13214
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1914
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 2269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться