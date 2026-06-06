Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку

В Баку на соревнованиях Кубков мира по спортивной акробатике и спортивной аэробике определились финалисты.

Завтра азербайджанские спортсмены выступят в пяти финалах. В соревнованиях по спортивной акробатике в финал с 1-го места вышла наша женская группа в составе Анаиты Башири, Захры Рашидовой и Назрин Зейналовой.

Также в финале примет участие мужская пара Сеймур Джафаров - Расул Сейидли.

В соревнованиях по спортивной аэробике в медальный день выступят трио (Арзу Агаева, Лейла Бежанова, Хадиджа Гулиева), смешанная пара (Владимир Долматов - Медина Мустафаева), а также Сара Алиханлы (женские индивидуальные соревнования).

Всего в Кубках мира в Баку принимают участие спортсмены из 12 стран.