Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!

В полуфинале соперником сборной Азербайджана стала национальная команда США, которая обыграла в четвертьфинале Францию со счетом 18:16.

Матч Азербайджан - США состоится 7 июня и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

В другом полуфинале встретятся Нидерланды и Австралия.

Победители полуфиналов завтра же сыграют в финале, проигравшие - в матче за 3-е место.

*** 21:24

На чемпионате мира в Варшаве женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела четвертьфинальный матч. Соперником была команда Германии.

Наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер победила со счетом 18:16 и вышла в полуфинал! На протяжении почти всей встречи азербайджанские баскетболистки уступали немкам, но вырвали победу на последней минуте.