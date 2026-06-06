USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!

обновлено 21:54
Эльмир Алиев, отдел спорта
21:54 1272

В полуфинале соперником сборной Азербайджана стала национальная команда США, которая обыграла в четвертьфинале Францию со счетом 18:16.

Матч Азербайджан - США состоится 7 июня и начнется в 19:30 по бакинскому времени.

В другом полуфинале встретятся Нидерланды и Австралия. 

Победители полуфиналов завтра же сыграют в финале, проигравшие - в матче за 3-е место.

*** 21:24

На чемпионате мира в Варшаве женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела четвертьфинальный матч. Соперником была команда Германии.

Наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер победила со счетом 18:16 и вышла в полуфинал! На протяжении почти всей встречи азербайджанские баскетболистки уступали немкам, но вырвали победу на последней минуте.

В полуфинале Азербайджан, впервые выступающий на чемпионате мира, сыграет с победителем матча Франция - США.

Напомним, ранее наша сборная на групповой стадии обыграла Мадагаскар, Чехию и Польшу, уступив Нидерландам. А в 1/8 финала была побеждена Литва.

Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
22:43 3775
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
22:39 90
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране фото; обновлено 22:31
22:31 459
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
21:54 1273
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
17:55 4875
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
21:03 6898
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
20:59 729
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 3126
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 13217
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1914
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 2269

ЭТО ВАЖНО

Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
22:43 3775
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
22:39 90
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране
Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране фото; обновлено 22:31
22:31 459
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
21:54 1273
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
17:55 4875
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
21:03 6898
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
20:59 729
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках обновлено 19:57
19:57 3126
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар
Украина поразила арсенал, нефтебазы и не только: гигантский пожар обновлено 16:01; видео
16:01 13217
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
Эрдоган об исламской экономике и капитализме
16:40 1914
Премьер Британии ждет нападения России
Премьер Британии ждет нападения России
16:23 2269
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться