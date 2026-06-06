Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!

В полуфинале соперником сборной Азербайджана стала национальная команда США, которая обыграла в четвертьфинале Францию со счетом 18:16.
Матч Азербайджан - США состоится 7 июня и начнется в 19:30 по бакинскому времени.
В другом полуфинале встретятся Нидерланды и Австралия.
Победители полуфиналов завтра же сыграют в финале, проигравшие - в матче за 3-е место.
*** 21:24
На чемпионате мира в Варшаве женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела четвертьфинальный матч. Соперником была команда Германии.
Наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер победила со счетом 18:16 и вышла в полуфинал! На протяжении почти всей встречи азербайджанские баскетболистки уступали немкам, но вырвали победу на последней минуте.
В полуфинале Азербайджан, впервые выступающий на чемпионате мира, сыграет с победителем матча Франция - США.
Напомним, ранее наша сборная на групповой стадии обыграла Мадагаскар, Чехию и Польшу, уступив Нидерландам. А в 1/8 финала была побеждена Литва.