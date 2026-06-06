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Инцидент в бакинском поселке: есть задержанные

Инара Рафикгызы
21:47 940

В полицию поступило заявление по поводу инцидента, произошедшего 5 июня в поселке Зых Сураханского района Баку.

Как сообщает haqqin.az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в связи с произошедшим начато расследование, проведен осмотр места происшествия, получены показания участников и назначены соответствующие экспертизы.

Установлено, что инцидент произошел в результате спора, в ходе которого участники конфликта нанесли друг другу телесные повреждения.

Пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила о задержании 7 участников происшествия. В районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» Уголовного кодекса Азербайджана, следственные мероприятия продолжаются.

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