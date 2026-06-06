Иран грозит закрыть Баб-эль-Мандеб. Глава МИД Пакистана в Тегеране

По прибытии Накви встретился с министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви прибыл в Тегеран.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви прибыл в Тегеран и, как сообщило в субботу информационное агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

В сообщении говорится, что перед поездкой в Тегеран Накви встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и получил инструкции относительно переговоров между Ираном и Соединенными Штатами.

Тем временем в Иране заявляют, что иранские официальные лица полностью скоординированы в переговорах с США.

Иран придерживается четкой стратегии в переговорах с Соединенными Штатами, и все официальные лица следуют ей в полной координации, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф.

«Между официальными лицами страны нет разногласий относительно текста и предложений, касающихся переговоров», — добавил он.

Заместитель спикера иранского парламента Али Никзад заявил, что Иран может перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае необходимости.

«Мы закрыли Ормузский пролив, и, если потребуется, мы закроем и Баб-эль-Мандебский пролив», — заявил Никзад.