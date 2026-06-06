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Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?

Комментарии из Грузии
6 июня 2026, 23:00 1651

Завтра, 7 июня, в Армении пройдут выборы в Национальное собрание (парламент). От результатов голосования зависит, в какую сторону будет развиваться эта страна: Европы или России. Избиратели, которых примерно 2 млн 490 тыс. человек, будут выбирать между нынешним премьером, лидером партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном и главным образом тремя пророссийскими кандидатами: российско-армянским магнатом Самвелом Карапетяном, экс-президентом Робертом Кочаряном, а также олигархом Гагиком Царукяном. В парламентских выборах примут участие 18 политических сил, минимального порога явки нет. Так что выборы будут считаться состоявшимися, независимо от того, сколько избирателей придут к урнам для голосования.

Выборы в Армении проходят под мощным давлением России

Выборы в Армении проходят под мощным давлением России. В предвыборный период Москва запретила импорт армянской продукции: коньяка, цветов, рыбы, фруктов и прочего. Отметим, что 40% армянского экспорта приходится на РФ. Однако Европа и США поддержали Пашиняна, а часть экспорта в Россию армянское правительство переориентировало на Евросоюз. Пашиняна поддержали посетивший недавно Ереван госсекретарь США Марко Рубио, а также европейские лидеры.

В грузинском экспертном сообществе мнения по результатам предстоящих выборов разделились.

Так, политолог, экс-депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает наиболее вероятной победу Никола Пашиняна. «Учитывая тот факт, что на выборах, которые прошли после 44-дневной войны (июнь 2021 года), победил Пашинян, большинство армянских избирателей проголосуют за нынешнего премьер-министра. А ведь тогда был самый сложный для Пашиняна момент», — напомнил политолог.

Политолог, экс-депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает наиболее вероятной победу Никола Пашиняна

По мнению Хмаладзе, «голосуя за Пашиняна, граждане Армении демонстрируют веру в возможность установления стабильного мира и развития отношений, в первую очередь с Азербайджаном. После поражения во Второй Карабахской войне в Армении резко снизилась поддержка политики России. Думаю, на этих выборах, несмотря на колоссальное давление Москвы, победит нынешняя правящая партия «Гражданский договор». Насколько мне известно, армяне — рациональные люди, которые в судьбоносный для развития армянского государства момент примут прагматичное решение.

Десятки лет нахождения в орбите России не дали возможности развиваться Армении. А изменение курса в пользу демократического Запада, резко выраженная поддержка Пашиняна со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов уже дали результаты. К примеру, размещение в Армении филиала крупнейшей американской технологической компании, мирового лидера в разработке графических процессоров и технологий искусственного интеллекта NVIDIA. А Европа открыла свои рынки для армянских товаров, от которых отказалась Россия; идут переговоры по безвизовому соглашению ЕС — Армения и прочее. Достигнуты и другие очень важные соглашения с европейцами в сфере бизнеса, образования и так далее. Но армянская оппозиция делает упор на «карабахский вопрос». Это не прибавляет оппозиционным кандидатам поддержки, поскольку проведение такой политики с большой вероятностью снова может привести к войне с Азербайджаном. И вряд ли армяне желают новой войны».

Другой грузинский политолог Георгий Хаиндрава уверен в победе пророссийского Самвела Карапетяна: «В Армении абсолютно ясная ситуация: Запад поддерживает Пашиняна, Россия — Карапетяна. Если принять во внимание ситуацию, что была создана в Армении за последнее время, то реальных шансов у Пашиняна победить на этих выборах нет».

Другой грузинский политолог Георгий Хаиндрава уверен в победе пророссийского Самвела Карапетяна

По утверждению Хаиндравы, европейцы, прогнозирующие победу нынешнего главы армянского правительства, «выдают желаемое за действительное. Против Пашиняна, во-первых, его конфликт с армянской церковью. Церковь в Армении — самый мощный институт, который всегда был, есть и будет определяющим фактором в судьбе этой страны. Мы видели, как католикос всех армян Гарегин Второй не смог приехать на похороны католикоса Грузии Илии Второго, потому что находился под домашним арестом. В армянском обществе арест религиозного руководителя — очень негативный фактор.

Во-вторых — это практически полный разрыв отношений с Россией, которая имеет очень сильное влияние на Армению. Насколько мне известно из армянских источников, десятки тысяч армян с двойным гражданством приехали из России в Ереван для голосования.

Хаиндрава считает, что «на деле никакой реальной поддержки Армении от США и Европы нет… Что касается России, то она прямо под боком. В Гюмри до сих пор стоит российская военная база. Что такое российская военная база и российский империализм, кому как не грузинам знать об этом. У нас в 30 километрах от Тбилиси до сих пор стоят российские танки, и 20% территории Грузии оккупированы Россией».

«Думаю, армянский народ выберет поддержку России, которая важна для определенных кругов в Армении. Скорее всего, победит Карапетян, которого поддерживает другой кандидат — Роберт Кочарян. Оппозиция разыгрывает «карабахскую карту», которая, судя по массовости митингов ее кандидатов, остается чувствительным вопросом в Армении. Хотя уже во всем мире, включая Пашиняна, признали Карабах суверенной территорией Азербайджана, для немалой части армянского населения это не очень интересный и не очень убедительный аргумент… Другое дело — реальные события, которые показали, что азербайджанское государство вполне состоялось, чтобы самостоятельно защищать собственные интересы», — говорит Хаиндрава.

По мнению политолога, «победа оппозиции на выборах не означает автоматически возвращения конфронтации Армении с Азербайджаном. В Армении понимают, что у такой конфронтации нет будущего. Потому что азербайджанское государство показало всему миру, что у него достаточно мощи, чтобы защитить свою территориальную целостность. Для Еревана конфликт с Баку был бы очень серьезной ошибкой. Другое дело, что с точки зрения политических дебатов этот вопрос противники Пашиняна все время будут использовать…»

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