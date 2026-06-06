Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?

Завтра, 7 июня, в Армении пройдут выборы в Национальное собрание (парламент). От результатов голосования зависит, в какую сторону будет развиваться эта страна: Европы или России. Избиратели, которых примерно 2 млн 490 тыс. человек, будут выбирать между нынешним премьером, лидером партии «Гражданский договор» Николом Пашиняном и главным образом тремя пророссийскими кандидатами: российско-армянским магнатом Самвелом Карапетяном, экс-президентом Робертом Кочаряном, а также олигархом Гагиком Царукяном. В парламентских выборах примут участие 18 политических сил, минимального порога явки нет. Так что выборы будут считаться состоявшимися, независимо от того, сколько избирателей придут к урнам для голосования.

Выборы в Армении проходят под мощным давлением России. В предвыборный период Москва запретила импорт армянской продукции: коньяка, цветов, рыбы, фруктов и прочего. Отметим, что 40% армянского экспорта приходится на РФ. Однако Европа и США поддержали Пашиняна, а часть экспорта в Россию армянское правительство переориентировало на Евросоюз. Пашиняна поддержали посетивший недавно Ереван госсекретарь США Марко Рубио, а также европейские лидеры. В грузинском экспертном сообществе мнения по результатам предстоящих выборов разделились. Так, политолог, экс-депутат парламента Грузии Вахтанг Хмаладзе считает наиболее вероятной победу Никола Пашиняна. «Учитывая тот факт, что на выборах, которые прошли после 44-дневной войны (июнь 2021 года), победил Пашинян, большинство армянских избирателей проголосуют за нынешнего премьер-министра. А ведь тогда был самый сложный для Пашиняна момент», — напомнил политолог.

По мнению Хмаладзе, «голосуя за Пашиняна, граждане Армении демонстрируют веру в возможность установления стабильного мира и развития отношений, в первую очередь с Азербайджаном. После поражения во Второй Карабахской войне в Армении резко снизилась поддержка политики России. Думаю, на этих выборах, несмотря на колоссальное давление Москвы, победит нынешняя правящая партия «Гражданский договор». Насколько мне известно, армяне — рациональные люди, которые в судьбоносный для развития армянского государства момент примут прагматичное решение. Десятки лет нахождения в орбите России не дали возможности развиваться Армении. А изменение курса в пользу демократического Запада, резко выраженная поддержка Пашиняна со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов уже дали результаты. К примеру, размещение в Армении филиала крупнейшей американской технологической компании, мирового лидера в разработке графических процессоров и технологий искусственного интеллекта NVIDIA. А Европа открыла свои рынки для армянских товаров, от которых отказалась Россия; идут переговоры по безвизовому соглашению ЕС — Армения и прочее. Достигнуты и другие очень важные соглашения с европейцами в сфере бизнеса, образования и так далее. Но армянская оппозиция делает упор на «карабахский вопрос». Это не прибавляет оппозиционным кандидатам поддержки, поскольку проведение такой политики с большой вероятностью снова может привести к войне с Азербайджаном. И вряд ли армяне желают новой войны». Другой грузинский политолог Георгий Хаиндрава уверен в победе пророссийского Самвела Карапетяна: «В Армении абсолютно ясная ситуация: Запад поддерживает Пашиняна, Россия — Карапетяна. Если принять во внимание ситуацию, что была создана в Армении за последнее время, то реальных шансов у Пашиняна победить на этих выборах нет».