Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана

Напомним, Лоренцо впервые вызван под знамена нашей страны. Его отец работал в Азербайджане, а потому мальчик несколько лет тренировался в Баку. «Карабах», «Леон», но по-настоящему Лоренцо раскрылся в «Нефтчи», наколотив в детских лигах кучу голов.

Затем родители уехали из Баку, и Лоренцо покинул Азербайджан вместе с ними. Он тренировался в различных академиях, а в прошлом году заключил контракт с «Сампдорией» из Генуи. На счету Меззотеро 11 голов в юношеской лиге в Италии.

Об Азербайджане у 17-летнего парня остались лишь хорошие воспоминания. И благодаря грамотной работе новой команды АФФА Лоренцо удалось привлечь в сборную Азербайджана. Это серьезное усиление для молодежной сборной Азербайджана с перспективой привлечения его в будущем в национальную команду.

9 июня молодежная сборная Азербайджана сыграет в Турции с командой Кыргызстана.