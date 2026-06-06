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Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана

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Отдел спорта
6 июня 2026, 22:39 1617

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела товарищеский матч на сборах в Турции.

Со счетом 3:0 обыграны сверстники из Бахрейна. Голы забили Гурбан Сафаров (32-я минута), Нихад Ахмедзаде (87-я) и Лоренцо Меззотеро (89-я минута).

Это первый гол футболиста итальянской «Сампдории» за сборную Азербайджана.

Напомним, Лоренцо впервые вызван под знамена нашей страны. Его отец работал в Азербайджане, а потому мальчик несколько лет тренировался в Баку. «Карабах», «Леон», но по-настоящему Лоренцо раскрылся в «Нефтчи», наколотив в детских лигах кучу голов.

Затем родители уехали из Баку, и Лоренцо покинул Азербайджан вместе с ними. Он тренировался в различных академиях, а в прошлом году заключил контракт с «Сампдорией» из Генуи. На счету Меззотеро 11 голов в юношеской лиге в Италии.

Об Азербайджане у 17-летнего парня остались лишь хорошие воспоминания. И благодаря грамотной работе новой команды АФФА Лоренцо удалось привлечь в сборную Азербайджана. Это серьезное усиление для молодежной сборной Азербайджана с перспективой привлечения его в будущем в национальную команду.

9 июня молодежная сборная Азербайджана сыграет в Турции с командой Кыргызстана.

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