Взрыв у иранского острова

Раздавшийся в районе иранского острова Харк взрыв мог быть связан с обезвреживанием боеприпасов. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Несколько минут назад на острове Харк были слышны взрывы. Эти звуки связаны с обезвреживанием боеприпасов», - говорится в сообщении агентства. Взрывы являются контролируемыми, и поводов для беспокойства нет, отмечает Tasnim.

Ранее агентство Fars сообщило, что в районе острова был слышен звук взрыва.