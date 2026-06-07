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Взрыв у иранского острова

обновлено 00:22
00:22 561

Раздавшийся в районе иранского острова Харк взрыв мог быть связан с обезвреживанием боеприпасов. Об этом сообщило агентство Tasnim.

«Несколько минут назад на острове Харк были слышны взрывы. Эти звуки связаны с обезвреживанием боеприпасов», - говорится в сообщении агентства. Взрывы являются контролируемыми, и поводов для беспокойства нет, отмечает Tasnim.

Ранее агентство Fars сообщило, что в районе острова был слышен звук взрыва.

*** 6 июня, 23:33

В районе иранского острова Харк послышался звук взрыва.

Точное место и источник взрыва, который был слышен на острове в субботу, до сих пор не установлены. 

Однако расследование показывает, что взрыв произошел за пределами острова Харк. Об этом сообщило информационное агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

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