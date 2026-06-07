У Мелони разногласия с лидерами ЕС

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не участвовала в ряде встреч европейских лидеров на фоне разногласий с Францией, Германией и Великобританией по Украине, сообщает La Repubblica.

В частности, Мелони не приехала на саммит ЕС—Балканы в Тивате, где обсуждались расширение Евросоюза, ситуация на Балканах и Украина. Она стала единственным лидером важной страны ЕС, отсутствовавшим на встрече. В ней участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Испании Педро Санчес, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Кая Каллас и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Официально Рим объяснил отсутствие премьера затянувшейся церемонией в Реджо-ди-Калабрии, посвященной годовщине основания корпуса карабинеров. По данным газеты, Мелони должна была прибыть в Тиват уже к концу саммита, но канцелярия сообщила, что она не успевает.

La Repubblica связывает это с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Италия, по данным издания, не была включена в координацию Франции, Германии и Великобритании с Украиной перед возможными переговорами с Россией и не примет участие во встрече Макрона, Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Лондоне с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В окружении Мелони отвергают версию об изоляции, называя переговоры Парижа, Берлина и Лондона «обычным форматом E3». При этом Рим не поддерживает отправку войск в Украину, не спешит с быстрым вступлением Киева в ЕС и считает, что без США невозможно достичь соглашения с Россией.

Встреча Мелони и Макрона запланирована на 25 июня в Каннах. Участие Италии во встрече «коалиции желающих» в Париже 14 июля пока не подтверждено, отмечает издание.