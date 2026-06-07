Российский омбудсмен о договоренности с Киевом

Уполномоченные по правам человека в России и в Украине станут каналом обмена документами для граждан двух стран. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова в интервью «Вестям».

«[…] из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они [украинская сторона] не могут выплатить, если нет справок», — сказала Лантратова.

«А справки невозможно получить из-за отсутствия отношений. И мы договорились о том, что мы будем тем каналом взаимодействия, передачи этих справок. Дмитрий Валерьевич [Лубинец, украинский омбудсмен] сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Лантратова и Лубинец встретились во время последнего обмена российскими и украинскими военнопленными в Беларуси.