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В Тегеране против посредничества Пакистана

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Ирану не нужен Пакистан в качестве посредника в отношениях с Соединенными Штатами, и поездка спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа в Исламабад была ошибкой, которая дорого ему обошлась. Об этом заявил бывший советник убитого верховного лидера Ирана Мохаммад Джавад Лариджани.

«Премьер-министр Пакистана — хороший человек, но ему нет необходимости сводить нас и американцев вместе для переговоров; он должен уметь выступать посредником. Если мы сами хотим поговорить с Соединенными Штатами, мы это сделаем. Нам не нужен посредник», — сказал экс-советник. 

Лариджани, который в настоящее время возглавляет Иранский институт фундаментальных исследований, также заявил, что люди могут быть уверены: Иран «ни при каких обстоятельствах не откажется от своей ядерной программы».

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