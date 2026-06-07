В Тегеране против посредничества Пакистана

Ирану не нужен Пакистан в качестве посредника в отношениях с Соединенными Штатами, и поездка спикера парламента Мохаммада-Багера Галибафа в Исламабад была ошибкой, которая дорого ему обошлась. Об этом заявил бывший советник убитого верховного лидера Ирана Мохаммад Джавад Лариджани.

«Премьер-министр Пакистана — хороший человек, но ему нет необходимости сводить нас и американцев вместе для переговоров; он должен уметь выступать посредником. Если мы сами хотим поговорить с Соединенными Штатами, мы это сделаем. Нам не нужен посредник», — сказал экс-советник.

Лариджани, который в настоящее время возглавляет Иранский институт фундаментальных исследований, также заявил, что люди могут быть уверены: Иран «ни при каких обстоятельствах не откажется от своей ядерной программы».