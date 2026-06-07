Китай начал специальную морскую операцию

В субботу, 6 июня, Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня, резко усилив свой ответ на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами. Этот шаг Пекина спровоцирован решением Токио и Манилы начать переговоры о демаркации морских границ и значительно углубить оборонное сотрудничество в зонах, которые Китай считает сферой своих стратегических интересов, сообщает Bloomberg.

Официальное развертывание сил было организовано Министерством транспорта КНР под названием «Специальная операция по обеспечению соблюдения правил морского движения».

По информации государственного информационного агентства Xinhua, главной целью этих действий является установление морской административной юрисдикции, то есть фактического гражданского и правоохранительного контроля над судоходством в международных водах для защиты национальных интересов Китая.

Новая эскалация стала прямой реакцией Пекина на стремление Японии и Филиппин урегулировать территориальные споры в акватории к востоку от Тайваня. Ситуация осложняется тем, что зоны потенциального разграничения союзников накладываются на ИЭЗ (исключительную экономическую зону), на владение которой претендует материковый Китай. В заявлении китайской стороны отмечается, что действия Токио и Манилы «серьезно нарушили территориальный суверенитет, а также морские права и интересы КНР».

Предыстория конфликта

Нынешнее жесткое противостояние является следствием встречи лидеров двух ключевых азиатских партнеров США, которая состоялась в конце мая 2026 года. Тогда новоизбранный премьер-министр Японии Санаэ Такаичи и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший подписали совместное обязательство по радикальному укреплению морской безопасности в регионе.

Оба государства уже длительное время вызывают раздражение у Пекина своими откровенными заявлениями в защиту суверенитета Тайваня.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос официально предупредил, что из-за географической близости его страна с высокой вероятностью будет непосредственно втянута в вооруженный конфликт, если Китай решится на штурм Тайваня.

Глава японского правительства Санаэ Такаичи еще раньше подчеркивала, что гипотетическое китайское вторжение на Тайвань создаст экзистенциальную угрозу для самого Токио, что может стать юридическим оправданием для прямой отправки японских войск в зону боевых действий.

Какие силы задействовал Пекин?

Для демонстрации силы китайское руководство провело масштабную межрегиональную координацию силовиков. К субботней операции одновременно привлекли:

- морские гражданские и правоохранительные ведомства провинции Фуцзянь;

- профильные структуры южной провинции Гуандун;

- агентства береговой охраны и контроля Восточно-Китайского моря.

Этот шаг продолжил серию демонстративных действий КНР в регионе. Напомним, 1 июня китайская сторона уже отправляла большие корабли береговой охраны на так называемое «правоохранительное патрулирование» к востоку от Тайваня, пытаясь таким образом выразить категорическое недовольство геополитической активностью соседей.