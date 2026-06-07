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Чрезвычайная ситуация из-за вспышки Эболы

01:13 548

Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 488. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные властей страны. 

Число смертей от заболевания возросло до 86.

Всемирная организация здравоохранения официально признала текущую вспышку Эболы в ДР Конго и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Как заявляли власти Конго, вспышка вызвана штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет.

В конце мая ВОЗ сообщала о более чем 200 погибших от лихорадки. Центром вспышки заболевания остается провинция Итури в ДР Конго.

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