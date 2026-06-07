Сибига: В России уже нет безопасных мест

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, отказавшись от прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским, президент России Владимир Путин упустил шанс выйти из провальной войны.

«Ситуация для России будет только ухудшаться. Потери на поле боя будут продолжать расти. Поражения станут все более унизительными. Экономика еще глубже погрузится в рецессию. Исчезнет еще больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция сильнее всего ударит по самым уязвимым слоям населения», — написал Сибига в Х.

«В России уже нет безопасных мест, которые могли бы избежать дальнобойных санкций Украины. Но их интенсивность будет продолжать расти. Международное давление не ослабнет. Оно будет только усиливаться. Включая замораживание активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

«России все равно придется согласиться на дипломатическое решение, но условия будут гораздо хуже. Отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержки Украины», — добавил Сибига.

Зеленский ранее в открытом письме предложил Путину переговоры с целью закончить войну, на что российский президент сказал, что не видит смысла в такой встрече.