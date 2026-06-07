USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Сибига: В России уже нет безопасных мест

01:21 620

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, отказавшись от прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским, президент России Владимир Путин упустил шанс выйти из провальной войны.

«Ситуация для России будет только ухудшаться. Потери на поле боя будут продолжать расти. Поражения станут все более унизительными. Экономика еще глубже погрузится в рецессию. Исчезнет еще больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция сильнее всего ударит по самым уязвимым слоям населения», — написал Сибига в Х.

«В России уже нет безопасных мест, которые могли бы избежать дальнобойных санкций Украины. Но их интенсивность будет продолжать расти. Международное давление не ослабнет. Оно будет только усиливаться. Включая замораживание активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления», — подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства. 

«России все равно придется согласиться на дипломатическое решение, но условия будут гораздо хуже. Отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержки Украины», — добавил Сибига.

Зеленский ранее в открытом письме предложил Путину переговоры с целью закончить войну, на что российский президент сказал, что не видит смысла в такой встрече.

Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 621
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 2045
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 1867
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 6860
Украина продолжает бить: бушуют пожары
Украина продолжает бить: бушуют пожары видео: обновлено 01:00
01:00 16195
Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
6 июня 2026, 22:43 4668
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
6 июня 2026, 22:39 2193
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
6 июня 2026, 21:54 2800
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
6 июня 2026, 17:55 6254
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
6 июня 2026, 21:03 8399
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
6 июня 2026, 20:59 1229

ЭТО ВАЖНО

Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 621
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 2045
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 1867
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 6860
Украина продолжает бить: бушуют пожары
Украина продолжает бить: бушуют пожары видео: обновлено 01:00
01:00 16195
Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
6 июня 2026, 22:43 4668
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
6 июня 2026, 22:39 2193
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
6 июня 2026, 21:54 2800
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
6 июня 2026, 17:55 6254
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
6 июня 2026, 21:03 8399
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
6 июня 2026, 20:59 1229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться