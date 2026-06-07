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Ирландский завод снабжает ВПК России

Financial Times
01:31 478

В Ирландии работает завод Aughinish Alumina, принадлежащий российской компании «Русал» и легально экспортирующий глинозем в Россию. Об этом сообщает Financial Times.

Завод расположен на юго-западе Ирландии, является крупнейшим в Европе предприятием такого типа, а также основным поставщиком сырья для производства алюминия. Сам завод не подпадает под санкции ЕС, но его владельцем является «Русал», одна из крупнейших в мире алюминиевых компаний. Ее основатель — российский олигарх Олег Дерипаска, на которого наложены санкции со стороны США, ЕС и Великобритании.

В 2018 году США внесли компанию «Русал» в санкционный список, но через год исключили российского гиганта из этого перечня после того, как он уменьшил долю и голосующие права Дерипаски, говорится в статье издания. 

«Если окажется, что продукция завода используется в производстве оружия, направленного против Украины, Ирландия должна сообщить Европейской комиссии, что необходимо принять меры», - заявила ирландский депутат Европарламента Регина Доэрти.

В то же время правительство Ирландии заявляет, что проводит расследование, но не располагает информацией о том, что глинозем с завода попадает в производство российского оружия.

Как отметил эксперт Киевской школы экономики Павел Шкуренко, алюминий и его сплавы используются в производстве танков, бронированных машин, истребителей, ракетных систем, а также беспилотных летательных аппаратов. В частности, для реактивных турбинных вариантов БПЛА, таких как «Герань-3» или Shahed, требуются алюминиевые сплавы высокой чистоты.

«Компания Aughinish является важным работодателем, но мы не хотим, чтобы наша продукция каким-либо образом использовалась для производства оружия или взрывчатки, которые наносят ущерб Украине или другим странам», - заявил премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

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