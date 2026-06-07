USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Планы Америки по иранским активам

01:45 310

Вашингтонская администрация намерена предоставить союзникам из числа стран Персидского залива доступ к активам Ирана для возмещения ущерба, который может нанести им исламская республика. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источников агентства, «США предоставят союзникам в Персидском заливе иранские активы для поддержки, восстановления и ликвидации урона, который Иран нанесет в будущем».

Как следует из публикации, США также рассмотрят возможность использования иранских активов «для покрытия уже нанесенного ущерба».

Министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить, на какую сумму Иран нанес урон упомянутым государствам. О каких именно иранских активах идет речь, не уточняется.

Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 623
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 2046
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 1867
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 6861
Украина продолжает бить: бушуют пожары
Украина продолжает бить: бушуют пожары видео: обновлено 01:00
01:00 16195
Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
6 июня 2026, 22:43 4668
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
6 июня 2026, 22:39 2193
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
6 июня 2026, 21:54 2800
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
6 июня 2026, 17:55 6254
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
6 июня 2026, 21:03 8399
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
6 июня 2026, 20:59 1229

ЭТО ВАЖНО

Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 623
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 2046
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 1867
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 6861
Украина продолжает бить: бушуют пожары
Украина продолжает бить: бушуют пожары видео: обновлено 01:00
01:00 16195
Бахрейн перехватил иранские ракеты
Бахрейн перехватил иранские ракеты обновлено 22:43
6 июня 2026, 22:43 4668
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана
Первый гол 17-летнего Лоренцо за сборную Азербайджана Разгромили Бахрейн
6 июня 2026, 22:39 2193
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира!
Азербайджан победил Германию и сыграет с США в полуфинале чемпионата мира! обновлено 21:54
6 июня 2026, 21:54 2800
Танки снова бросают в бой?
Танки снова бросают в бой? РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО, НО ПОКА ДЕРЖИТСЯ В СЕКРЕТЕ
6 июня 2026, 17:55 6254
Москва отбивается от беспилотников
Москва отбивается от беспилотников видео; обновлено 21:03
6 июня 2026, 21:03 8399
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
Азербайджан в пяти финалах Кубка мира в Баку
6 июня 2026, 20:59 1229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться