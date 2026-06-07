Планы Америки по иранским активам

Вашингтонская администрация намерена предоставить союзникам из числа стран Персидского залива доступ к активам Ирана для возмещения ущерба, который может нанести им исламская республика. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источников агентства, «США предоставят союзникам в Персидском заливе иранские активы для поддержки, восстановления и ликвидации урона, который Иран нанесет в будущем».

Как следует из публикации, США также рассмотрят возможность использования иранских активов «для покрытия уже нанесенного ущерба».

Министр финансов США Скотт Бессент поручил специалистам оценить, на какую сумму Иран нанес урон упомянутым государствам. О каких именно иранских активах идет речь, не уточняется.