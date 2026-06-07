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«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники

07:43 753

Вооруженные силы США сбили два иранских беспилотника, угрожавших судоходству в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM) в соцсети X.

«Вооруженные силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые угрожали международному морскому сообщению в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

CENTCOM отметил, что американская армия находится в боеготовности и готова «продолжать защиту от иранской агрессии».

Несмотря на перемирие (с 8 апреля), США и Иран несколько раз обменялись ударами в Ормузском проливе. Накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что иранские военные запустили несколько дронов в сторону Ормузского пролива. Позднее CENTCOM сообщил, что американским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Кроме того, в ответ на действия Ирана армия США нанесла удары по иранским радарам Горуке и на острове Кешм. В публикации отметили, что это нужно для защиты от дальнейших атак.

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