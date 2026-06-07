Армения выбирает парламент

Начиная с 12:00 Центральная избирательная комиссия Армении каждые 3 часа будет сообщать данные о явке (с отставанием на один час: в полдень будет известно, сколько граждан проголосовали на 11:00 и т.д.). Ожидается, что приблизительно в 23:00 ЦИК Армении начнет публиковать результаты выборов. Завершится электронный подсчет голосов в 08:00 утра 8 июня.

Это первые очередные выборы в армянский парламент за последние девять лет. Две предыдущие избирательные кампании, в 2018 и 2021 годах, были внеочередными.

В Армении 7 июня состоятся очередные парламентские выборы, по результатам которых будет определен новый премьер-министр страны.

По данным ЦИК Армении, общее число избирателей составляет 2 млн 485 тыс. 851 человек. По всей стране с 08:00 до 20:00 будет открыто 2 тыс. 5 участков для голосования. В выборах участвуют 18 политических сил, минимальный порог явки законом не установлен. Выборы признаются состоявшимися при любом количестве проголосовавших. Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе.

Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, состоящих из двух или трех партий - 8%, для широких коалиций, включающих в себя четыре и более партий - 10%.

Согласно Конституции, парламент Армении состоит как минимум из 101 депутата, однако окончательное число мест определяется после каждых выборов. Четыре мандата резервируются для представителей четырех общин - езидов, русских, ассирийцев и курдов.

Конституция также требует наличия стабильного парламентского большинства - не менее 54% мест. Если по итогам голосования ни одна партия или коалиция не сможет его сформировать в течение установленного срока, назначается второй тур выборов.