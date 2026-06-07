Неизвестные устроили стрельбу на фестивале: есть раненые

В городе Толидо (штат Огайо, США) произошла стрельба недалеко от Old West End Festival, в результате которой 12 человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии, передает CNN.

По сообщению полиции, настоящее время идет розыск подозреваемого или подозреваемых. По предварительным данным местных правоохранителей, стрельбу могли открыть два человека, которые, возможно, стреляли друг в друга.