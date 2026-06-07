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Неизвестные устроили стрельбу на фестивале: есть раненые

08:02 778

В городе Толидо (штат Огайо, США) произошла стрельба недалеко от Old West End Festival, в результате которой 12 человек получили ранения. Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в критическом состоянии, передает CNN.

По сообщению полиции, настоящее время идет розыск подозреваемого или подозреваемых. По предварительным данным местных правоохранителей, стрельбу могли открыть два человека, которые, возможно, стреляли друг в друга.

Расследование ведет местная полиция в сотрудничестве с представителями ФБР. Правоохранители работают над установлением обстоятельств происшествия и мотивов нападавшего или нападавших.

По словам очевидцев, прозвучало не менее 10 выстрелов, после чего среди людей распространилась паника.

Old West End Festival - ежегодное двухдневное мероприятие, которое проходит в историческом районе Толидо, где расположен один из крупнейших в США кварталов викторианских домов. Фестиваль должен был стартовать утром 7 июня парадом, а также сопровождаться живой музыкой и ярмаркой с угощениями.

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